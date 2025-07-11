Чем заменить джинсы в жару: модные и удобные варианты: модные и удобные варианты

Джинсы являются любимой вещью многих девушек. Мы не меняем этот элемент гардероба ни в какое время года, впрочем в жару порой в джинсах достаточно сложно комфортно себя чувствовать, поэтому советуем обратить внимание на достойную замену, которая вам понравится.

Все эти вещи легкие и комфортные, а еще стильные и модные, поэтому можно легко разнообразить свои образы и создать интересные аутфиты с помощью популярных альтернатив, пишет 24 Канал. Мы отобрали несколько низов, которые актуальны летом и станут хорошей заменой джинсам.

Легкие брюки

Летом на первый план выходят брюки из льна, в которых комфортно находиться на улице во время высокой температуры. В этом сезоне в моду вошли шелковые брюки, которые являются невесомыми и хорошо стилизуются с футболками и топами.

Юбка

Носите этим летом юбку миди из шелка или мини из денима. Первая юбка удачно подойдет к роскошному корсету и босоножкам, а второй вариант юбки хорошо сочетается с кроссовками и сандалиями.

Капри

В этом году уже окончательно вошли в моду капри, поэтому не можем их обойти. Чаще всего модницы стилизуют их с вьетнамками, босоножками или туфлями на каблуках.

Шорты

Ни одно лето не обходится без шорт, поэтому рекомендуем выбирать спортивные шорты-боксеры, костюмные, джинсовые варианты или бермуды. Носить этот низ можно с любым верхом.

Эти короткие и комфортные варианты вещей прекрасно подойдут на лето, потому что позволят удобно себя чувствовать. А вот джинсы на время стоит отложить, поскольку густая хлопчатобумажная ткань является некомфортной в жаркую погоду.