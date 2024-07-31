Эти ошибки сделают вас старше: топ-6 модных советов от стилистки
Источник:HELLO
Выглядеть невероятно, независимо от возраста, не так уж и сложно. Главное, знать определенные правила и не допускать нескольких ошибок.
Всем известно, что есть вещи, которые могут сделать женщину старше. Стилист с более чем 30-летним опытом работы в модной индустрии Джули Плеер рассказала, каких ошибок надо избежать, чтобы выглядеть моложе.
Будет интересно Будьте осмотрительны: если он демонстрирует эти 8 типов поведения, вы ему не очень нравитесь
Неправильные цвета
Очевидно, что определенные оттенки могут сделать человека визуально старше. Поэтому с возрастом важно использовать более смелые и яркие цвета. Тогда как нейтральных и вялых оттенков лучше избегать.
Не бойтесь цветов / Фото из инстаграма julieplayerfashion
Конечно, классическая одежда нейтральных цветов должна быть в вашем капсульном гардеробе, однако к ней следует добавить немного индивидуальности. Если вы не любите яркие цвета и предпочитаете более приглушенную палитру, смешивайте текстуры.
В частности, можно выбрать кремовую атласную рубашку с темно-синими бархатными брюками или черное платье с кружевными деталями, а не однотонное.
Черный стоит разбавить аксессуарами / Фото из инстаграма julieplayerfashion
Неправильный размер
Не прячьте фигуру за длинными и обвисшими слоями бесформенной одежды. Посмотрите в зеркало и будьте честными с собой, какие ваши преимущества?
Не бойтесь подчеркивать то, чем гордитесь, и чувствуйте себя уверенно. Например, блейзер и джинсы будут выглядеть современнее, чем мешковатый кардиган.
Одежда должна быть четко вашего размера / Фото из инстаграма julieplayerfashion
Обувь – выбор комфорта над стилем
Конечно, комфортная обувь всегда лучше, чем стильная, но неудобная. Однако даже ортопедическая обувь может быть привлекательной, поэтому при покупке смотрите и на ее вид.
В частности, стилист советует обратить внимание на тренд на кроссовки и выбрать веселый цвет. В то же время узких босоножек, которые застегиваются на липучки, лучше избегать.
Рискните с аксессуарами
Смело используйте аксессуары, чтобы добавить индивидуальности образу. Выберите сумку интересной формы или цвета и добавьте еще немного украшений.
Не бойтесь экспериментировать с последними трендами и создавать образы, которые вам могут сначала показаться странными.
Стильные туфли могут изменить все / Скриншот из фильма
Правильное белье
Ношение бюстгальтера правильного размера точно придаст ощущение комфорта и уверенности. Обратитесь к профессионалу и позаботьтесь о том, чтобы вам всегда было удобно.
Оригинальная оправа
Ничто не сделает вас старше быстрее, чем пара безопасных и скучных очков для чтения. Будьте авантюрными и попробуйте интересную форму или цвет, которые будут гармоничными со стрижкой.