Эти ошибки сделают вас старше: топ-6 модных советов от стилистки

Выглядеть невероятно, независимо от возраста, не так уж и сложно. Главное, знать определенные правила и не допускать нескольких ошибок.

Всем известно, что есть вещи, которые могут сделать женщину старше. Стилист с более чем 30-летним опытом работы в модной индустрии Джули Плеер рассказала, каких ошибок надо избежать, чтобы выглядеть моложе.

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Неправильные цвета

Очевидно, что определенные оттенки могут сделать человека визуально старше. Поэтому с возрастом важно использовать более смелые и яркие цвета. Тогда как нейтральных и вялых оттенков лучше избегать.



Не бойтесь цветов / Фото из инстаграма julieplayerfashion

Конечно, классическая одежда нейтральных цветов должна быть в вашем капсульном гардеробе, однако к ней следует добавить немного индивидуальности. Если вы не любите яркие цвета и предпочитаете более приглушенную палитру, смешивайте текстуры.

В частности, можно выбрать кремовую атласную рубашку с темно-синими бархатными брюками или черное платье с кружевными деталями, а не однотонное.



Черный стоит разбавить аксессуарами / Фото из инстаграма julieplayerfashion

Неправильный размер

Не прячьте фигуру за длинными и обвисшими слоями бесформенной одежды. Посмотрите в зеркало и будьте честными с собой, какие ваши преимущества?

Не бойтесь подчеркивать то, чем гордитесь, и чувствуйте себя уверенно. Например, блейзер и джинсы будут выглядеть современнее, чем мешковатый кардиган.



Одежда должна быть четко вашего размера / Фото из инстаграма julieplayerfashion

Обувь – выбор комфорта над стилем

Конечно, комфортная обувь всегда лучше, чем стильная, но неудобная. Однако даже ортопедическая обувь может быть привлекательной, поэтому при покупке смотрите и на ее вид.

В частности, стилист советует обратить внимание на тренд на кроссовки и выбрать веселый цвет. В то же время узких босоножек, которые застегиваются на липучки, лучше избегать.

Рискните с аксессуарами

Смело используйте аксессуары, чтобы добавить индивидуальности образу. Выберите сумку интересной формы или цвета и добавьте еще немного украшений.

Не бойтесь экспериментировать с последними трендами и создавать образы, которые вам могут сначала показаться странными.



Стильные туфли могут изменить все / Скриншот из фильма

Правильное белье

Ношение бюстгальтера правильного размера точно придаст ощущение комфорта и уверенности. Обратитесь к профессионалу и позаботьтесь о том, чтобы вам всегда было удобно.

Оригинальная оправа

Ничто не сделает вас старше быстрее, чем пара безопасных и скучных очков для чтения. Будьте авантюрными и попробуйте интересную форму или цвет, которые будут гармоничными со стрижкой.