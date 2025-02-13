Иногда девушки нечаянно дарят такие подарки, которые для парня не совсем приятны, пишет 24 Канал. Покупки в спешке могут несколько озадачить, поэтому рассказываем о вещах, которые лучше обходить в День влюбленных.

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Набор белья и носков

Парень вряд ли оценит такой подарок на 14 февраля. Дарить белье и носки можно, но лучше сделайте это в любой другой день и просто так, без случая. На День Валентина лучше проявить креативность и подарить вещь, которая понравится партнеру. Это может быть даже какой-то теплый свитер или свитшот, который дополнит его образ и согреет в холодный месяц.



Откажитесь от неудачных подарков на День Валентина / Фото Pexels

Шампунь и гель для душа

Такой подарок только покажет, что девушка не заинтересована в нем и не проявляет никакого желания поразить парня. Шампунь и гель для душа – это бытовые средства, которые каждый покупает себе самостоятельно, поэтому эту идею оставьте и лучше купите духи.

Галстук

Покупать подарок ради подарка – не стоит. Если ваш парень редко носит костюмы и почти никогда не довершает рубашку галстуком, то такая вещь не принесет ему удовольствия, поскольку постоянно будет стоять в шкафу. Среди аксессуаров лучше сделать ставку на пояс, которым ваш парень будет пользоваться всегда.

Относительно неудачных подарков для девушки, то сковородки, миксеры и другие бытовые предметы не являются романтическими подарками на День Валентина. Косметику следует дарить только тогда, когда точно знаете, какими продуктами пользуется человек.