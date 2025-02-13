Безусловно, каждый человек имеет свои личные антипатии. Однако, общая выборка показывает, что есть подарки, которые не стоит делать в большинстве случаев, пишет 24 Канал.

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Какие подарки не нравятся девушкам

Бытовая техника и кухонный инвентарь

Такой подарок стоит делать только если вы точно уверены, что человек оценит подобное. Дело в том, что этот презент может быть воспринят неправильно.



Что не стоит дарить женщинам / Фото Pexels

Для большинства женщин в сковородках и миксере нет романтики. Эти вещи улучшают быт, но точно не подогревают отношения.

Животные

Несмотря на распространенный миф, что животное – это хороший подарок, практика показывает другое. Такое отношение к живому созданию чаще всего оборачивается плохими последствиями.



Какой подарок понравится девушке / Фото Pexels

Животное нужно заводить только тогда, когда готов нести за него ответственность. К тому же есть другие обстоятельства, которые влияют на возможность человека иметь пушистика:

отсутствие собственного жилья – на большинстве съемных квартир животные запрещены;

отсутствие свободного времени – животные требуют много внимания, в частности, собаку необходимо выгуливать минимум 2 раза в день;

аллергия и так далее.

Обратите внимание! Если вы все-таки решили дарить животное, лучше предварительно спросите у человека готов ли он к таким изменениям.

Косметика



Почему не стоит дарить косметику на праздники / Фото Pexels

Косметику нужно покупать только если вы точно знаете, какими продуктами пользуется человек. Но даже этой информации не всегда бывает достаточно. Лучше всего в таких случаях подарить сертификат в магазин косметики, или попросить человека составить вишлист с точными характеристиками всех продуктов.