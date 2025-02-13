Безумовно, кожна людина має свої особисті антипатії. Однак, загальна вибірка показує, що є подарунки, які не варто робити у більшості випадків, пише 24 Канал.

Читайте також Що одягнути на День Валентина: неймовірні образи, в які можна закохатися

Які подарунки не подобаються дівчатам

Побутова техніка і кухонний інвентар

Такий подарунок варто робити лише якщо ви точно впевнені, що людина оцінить подібне. Річ у тім, що цей презент може бути сприйнято неправильно.



Що не варто дарувати жінкам / Фото Pexels

Для більшості жінок в сковорідках і міксері немає романтики. Ці речі покращують побут, але точно не підігрівають стосунки.

Тварини

Попри поширений міф, що тварина – це хороший подарунок, практика показує інше. Таке ставлення до живого створіння найчастіше обертається поганими наслідками.



Який подарунок сподобається дівчині / Фото Pexels

Тварину потрібно заводити тільки тоді, коли готовий нести за неї відповідальність. До того ж є інші обставини, які впливають на можливість людини мати пухнастика:

відсутність власного житла – на більшості зйомних квартир тварини заборонені;

відсутність вільного часу – тварини потребують багато уваги, зокрема, собаку необхідно вигулювати щонайменше 2 рази на день;

алергія і так далі.

Зверніть увагу! Якщо ви таки вирішили дарувати тварину, краще попередньо спитайте в людини чи готова вона до таких змін.

Косметика



Чому не варто дарувати косметику на свята / Фото Pexels

Косметику потрібно купувати лише якщо ви точно знаєте, якими продуктами користується людина. Та навіть цієї інформації не завжди буває достатньо. Найкраще в таких випадках подарувати сертифікат у магазин косметики, або попросити людину скласти вішліст з точними характеристиками усіх продуктів.