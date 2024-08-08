Эти ошибки могут испортить все: стилист сказала, что нельзя надевать на фотосессию

Некоторая одежда может подчеркнуть красоту в жизни, но плохо смотреться на фото. Если вы запланировали фотосессию, обратите внимание на эти советы украинского стилиста Юлико.

По ее словам, некоторых вещей следует избегать перед съемками. Хотя и не все из них добавляют вес, однако все влияют на образ в кадре.

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Гусиная лапка и клетка

Гусиная лапка и клетка – модные принты, которые часто выбирают для делового и old money стиля. Однако они могут мешать при монтаже. Картинка будет выглядеть пестро, а одежда будет создавать ненужные спецэффекты при монтаже.



Не выбирайте клетку и гусиную лапку для фото / Фото Pexels

Зеленый

Во время постобработки видео и фото монтажеры могут использовать зеленый цвет, чтобы убрать или добавить что-то в кадр.

Поэтому одежда этого цвета является рискованной, ведь фотошоп может задеть человека в кадре.



Зеленый может навредить при обработке фото / Фото Pexels

Кожа

Кожа опасна тем, что при неправильном освещении может полнить. Поэтому ее лучше заменить на другой материал.



Кожа может полнить / Фото Pexels

Полоска

Также стилист советует быть осторожными с полоской. Несмотря на то, что вертикальный принт может сделать фигуру стройнее, есть риск, что образ будет жить отдельно от человека в кадре.



Полоску также лучше избегать / Фото Pexels