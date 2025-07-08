Актриса известна нам по роли Лили ван дер Вудсен из сериала "Сплетница", пишет 24 Канал. Келли Разерфорд уже стала любимицей многих украинцев, поскольку часто примеряет вещи от наших дизайнеров. В гардеробе знаменитости есть наряды от многих украинских брендов.

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Как одеться после 55 лет

Звезда имеет утонченный стиль, поэтому к каждому образу подходит с особой тщательностью. Ее вещи элегантные, со сдержанным шармом, поэтому могут стать идеальным образцом для многих женщин после 55 лет, которые ищут интересные и изысканные стилизации.

Актриса любит минимализм и классические наряды, которые являются вневременными. В этих вещах есть одна особенность – они всегда выглядят дорого и помогают создать стильный вид без лишних усилий.

Чтобы повторить образы за Келли, стоит добавить в свой гардероб простые силуэты в сдержанных цветах. Идеальной будет палитра нейтральных оттенков – белый, кремовый, серый, бежевый, черный. Для того, чтобы воссоздать похожий образ, нужно лишь подобрать соответствующий наряд, аксессуарную группу (очки, сумку, пояс) и обувь.

Рубашка + юбка

Блуза + брюки

Расслабленное платье на пуговицах + замшевая обувь

Платье в клетку + соломенная сумка

Вязаный топ + юбка

К слову, все чаще девушки и женщины активно интегрируют этномотивы в повседневную одежду, сочетая модерн и культурное наследие. Как повторить образ в национальном стиле – смотрите в нашем материале.