Эту одежду носят богатые и знаменитые: стилисты назвали их любимые наряды

Состоятельные и знаменитые люди имеют собственных стилистов, которые помогают им в поиске вещей и подборе одежды на повседневность или для особых выходов. Среди их нарядов есть несколько вещей, которые им больше всего нравятся.

В гардеробе богатых людей преобладают вещи от известных брендов, впрочем основу составляют такие же элементы одежды, которые и носят большинство людей, пишет 24 Канал со ссылкой на Business Insider. Стилисты высокого класса рассказали, почему именно предпочитают их богатые и состоятельные клиенты.

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Приталенные блейзеры

Такие жакеты подходят к стилю power casual, поскольку сочетают в себе изысканность, но без лишней формальности. Они хорошо сочетаются с джинсами и юбками, создавая непринужденный образ.

Кожа и замша

Чтобы придать своим образам особого престижа и статуса, многие состоятельные клиенты выбирают кожаные и замшевые вещи. В основном, в гардеробе богатых преобладают кожаные аксессуары, куртки и трендовые замшевые сумки.

Кожаная обувь

Такая обувь является универсальной и подходит для официальных или повседневных образов. В арсенале вещей у богатых людей есть кожаные туфли, лоферы, сапоги и балетки.

Монохромные образы

Аутфиты в одном цвете всегда выглядят роскошно и богато. Они выглядят сдержанно и эффектно. Монохромный образ в нейтральном цвете создает стильный и утонченный вид, который всегда будет выглядеть эффектно независимо от времени года.

Минималистичные сумки

Аккуратные сумки с минимальным количеством логотипов сейчас пользуются особой популярностью. Теперь символом статуса является сдержанный внешний вид.

Кашемировая одежда

В моде качественные кашемировые свитера, гольфы, кардиганы в нейтральных тонах. Это отражает тенденцию в стиле Old Money, в основе которой лежит ненавязчивая изысканность.

Украшения

Богатые люди очень любят уникальные украшения на заказ. Они индивидуально заказывают для себя кольца с гравировкой, браслеты или кулоны.