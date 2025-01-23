Эту одежду носят богатые и знаменитые: стилисты назвали их любимые наряды
Состоятельные и знаменитые люди имеют собственных стилистов, которые помогают им в поиске вещей и подборе одежды на повседневность или для особых выходов. Среди их нарядов есть несколько вещей, которые им больше всего нравятся.
В гардеробе богатых людей преобладают вещи от известных брендов, впрочем основу составляют такие же элементы одежды, которые и носят большинство людей, пишет 24 Канал со ссылкой на Business Insider. Стилисты высокого класса рассказали, почему именно предпочитают их богатые и состоятельные клиенты.
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Приталенные блейзеры
Такие жакеты подходят к стилю power casual, поскольку сочетают в себе изысканность, но без лишней формальности. Они хорошо сочетаются с джинсами и юбками, создавая непринужденный образ.
Кожа и замша
Чтобы придать своим образам особого престижа и статуса, многие состоятельные клиенты выбирают кожаные и замшевые вещи. В основном, в гардеробе богатых преобладают кожаные аксессуары, куртки и трендовые замшевые сумки.
Кожаная обувь
Такая обувь является универсальной и подходит для официальных или повседневных образов. В арсенале вещей у богатых людей есть кожаные туфли, лоферы, сапоги и балетки.
Монохромные образы
Аутфиты в одном цвете всегда выглядят роскошно и богато. Они выглядят сдержанно и эффектно. Монохромный образ в нейтральном цвете создает стильный и утонченный вид, который всегда будет выглядеть эффектно независимо от времени года.
Минималистичные сумки
Аккуратные сумки с минимальным количеством логотипов сейчас пользуются особой популярностью. Теперь символом статуса является сдержанный внешний вид.
Кашемировая одежда
В моде качественные кашемировые свитера, гольфы, кардиганы в нейтральных тонах. Это отражает тенденцию в стиле Old Money, в основе которой лежит ненавязчивая изысканность.
Украшения
Богатые люди очень любят уникальные украшения на заказ. Они индивидуально заказывают для себя кольца с гравировкой, браслеты или кулоны.