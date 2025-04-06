Активный лайфстайл и спорт являются настоящим лекарством, поэтому бег полезен не только для похудения, но и для того, чтобы позаботиться о состоянии тела и отбросить все тревожные мысли, пишет 24 Канал со ссылкой на Harpers Bazaar.

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Бег – это отличный вид кардио и никакие тренажеры не сравнятся с бегом на свежем воздухе. Советуем постепенно ввести бег в свою рутину так, чтобы пробежка была для вас в удовольствие.

Наряд для бега

Одежда и обувь для бега имеют значение. Выбирайте кроссовки, которые предназначены для спорта, поскольку их форма, подошва и материал подобраны так, чтобы уберечь вас от травм. Также обращайте внимание на одежду. Она должна быть такой, чтобы дать коже дышать.

Разминка

Не стоит пренебрегать этим правилом перед пробежкой. Сделайте динамическую растяжку, чтобы разогреть мышцы и настроить ритм сердца на активную работу.



Делайте разминку перед тренировкой / Фото из инстаграма Рози Хантингтон-Уайтли

Пользуйтесь гаджетами

Используйте фитнес-трекеры или смарт-часы, чтобы отслеживать пульс, темп, сожженные калории и шаги.

Добавим! Весной следует обновить свой рацион для обеспечения организма важными витаминами и микроэлементами. Что полезно есть – читайте в нашем материале.

Выбирайте приятную локацию

Эстетика для бега вокруг имеет большое значение, поэтому выберите то место, которое будет вдохновлять вас на бег. Это могут быть центральные улочки города, набережная, парк, лес или открытый стадион.

Окружите себя комфортом

Попробуйте бегать с друзьями, чтобы вам было веселее. Если же начнете бегать в одиночку, тогда советуем включить плейлист, аудиокнигу или подкаст в наушниках, чтобы сочетать приятное с полезным.