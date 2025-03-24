Разнообразный и сбалансированный рацион поможет избежать авитаминоза, укрепит иммунитет и пополнит его энергией, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

Обратите внимание Как встретить лето без целлюлита: несколько эффективных советов, которые работают

Зелень – главный суперфуд главный суперфуд

Чемпионами по содержанию витамина С, фолиевой кислоты и железа являются петрушка, укроп, шпинат, зеленый лук и руккола. Витамин С прекрасно меняет иммунитет, фолиевая кислота необходима для кроветворения, а железо предотвращает анемию, которая является причиной слабости и чувство усталости. Зелень можно добавлять в супы, салаты или посыпать ею любимые блюда.

Ягоды – природные антиоксиданты

Пока нет свежих ягод, можно использовать замороженные – это смородина, малина, черника и клюква, которые богаты витамином С, полифенолы и антоцинты, которые улучшают состояние кожи и поддерживают здоровье десен. Витамин С выравнивает цвет лица, придавая ему здоровый вид. Добавляйте ягоды в каши, йогурты или употребляйте как перекус.



Добавляй в рацион сезонные ягоды / Фото Pexels

Сезонные овощи

Употребляйте весной редис, капусту, морковь и свеклу. Эти овощи богаты клетчаткой, витамины А, С и группы В. Витамин А поддерживает зрение и улучшает состояние кожи и волос, а витамины группы В укрепляют нервную систему.

Орехи и семена

Миндаль, грецкие орехи, семена льна и подсолнечника наполнены полезными жирами, магнием и витамином Е. Омега-3 поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, магний помогает снизить уровень стресса и улучшает работу нервной системы, а витамин Е поддерживает эластичность кожи и здоровый блеск волос.

Обратите внимание! Регулярное и осознанное потребление пищи без отвлекающих факторов помогает уменьшить количество съеденного. Больше об этом читайте в нашем материале.

Кисломолочные продукты

Йогурт и кефир улучшают микрофлору кишечника и обеспечивают организм кальцием, белками и пробиотиками. Кальций укрепляет кости и зубы, пробиотики поддерживают здоровый баланс бактерий в кишечнике, а белки сохраняют мышечную массу тела и улучшают метаболизм.

Цитрусовые и сезонные фрукты

Добавляйте в свой рацион апельсины, киви, яблоки и грейпфрукты, которые содержат витамин С, антиоксиданты и пектин. Витамин С помогает сохранить упругость кожи, антиоксиданты защищают клетки, а пектин нормализует пищеварение.

Бобовые – источник белка и энергии

Нужно время от времени добавлять в свой рацион фасоль, нут, чечевицу и горох, которые содержат железо, белок и витамины группы В. Железо способствует хорошей работе мозга, а витамины группы В поддерживают нервную систему. Бобовые заряжают энергией и помогают сохранить чувство сытости.