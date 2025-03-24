Різноманітний та збалансований раціон допоможе уникнути авітамінозу, зміцнить імунітет й поповнить його енергією, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Зелень – головний суперфуд

Чемпіонами за вмістом вітаміну С, фолієвої кислоти та заліза є петрушка, кріп, шпинат, зелена цибуля та рукола. Вітамін С чудово змінює імунітет, фолієва кислота необхідна для кровотворення, а залізо запобігає анемії, яка є причиною слабкості й відчуття втоми. Зелень можна додавати в супи, салати чи посипати нею улюблені страви.

Ягоди – природні антиоксиданти

Поки немає свіжих ягід, можна використовувати заморожені – це смородина, малина, чорниця та журавлина, які багаті на вітамін С, поліфеноли та антоцінти, які покращують стан шкіри й підтримують здоров’я ясен. Вітамін С вирівнює колір обличчя, надаючи йому здорового вигляду. Додавайте ягоди в каші, йогурти чи вживайте як перекус.



Додавай в раціон сезонні ягоди / Фото Pexels

Сезонні овочі

Вживайте навесні редиску, капусту, моркву та буряк. Ці овочі багаті на клітковину, вітаміни А, С і групи В. Вітамін А підтримує зір і покращує стан шкіри та волосся, а вітаміни групи В зміцнюють нервову систему.

Горіхи та насіння

Мигдаль, волоські горіхи, насіння льону та соняшника наповнені корисними жирами, магнієм та вітаміном Е. Омега-3 підтримує здоров’я серцево-судинної системи, магній допомагає знизити рівень стресу та покращує роботу нервової системи, а вітамін Е підтримує еластичність шкіри та здоровий блиск волосся.

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Кисломолочні продукти

Йогурт та кефір покращують мікрофлору кишківника та забезпечують організм кальцієм, білками та пробіотиками. Кальцій зміцнює кістки та зуби, пробіотики підтримують здоровий баланс бактерій у кишківнику, а білки зберігають м’язову масу тіла та покращують метаболізм.

Цитрусові та сезонні фрукти

Додавайте до свого раціону апельсини, ківі, яблука та грейпфрукти, які містять вітамін С, антиоксиданти й пектин. Вітамін С допомагає зберегти пружність шкіри, антиоксиданти захищають клітини, а пектин нормалізує травлення.

Бобові – джерело білка та енергії

Потрібно час від часу додавати до свого раціону квасолю, нут, сочевицю та горох, які містять залізо, білок та вітаміни групи В. Залізо сприяє хорошій роботі мозку, а вітаміни групи В підтримують нервову систему. Бобові заряджають енергією й допомагають зберегти відчуття ситості.