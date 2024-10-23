Китайская символика отмечает, что змея ассоциируется с мудростью, гибкостью и таинственностью, а дерево – с процветанием, ростом и развитием, пишет Lady 24.

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В самую популярную цветовую гамму входит зеленый, коричневый, оранжевый, желтый и золотистый цвет. Популярности не будут терять серебристые оттенки и вещи с добавлением блесток и камней.

Что одеть в год Зеленой Змеи

Чтобы задобрить хозяйку года – выбирайте для себя платья или костюмы в зеленом цвете. Могут также преобладать и оттенки зеленого, которые олицетворяют природу и рост. На Новый год можно одевать платье ярко-зеленого цвета, насыщенного изумрудного, нежного мятного или эффектного оливкового оттенка.

Зеленое платье – хит Нового года

Выбирайте на Новый год зеленое платье

Деревянная Змея будет благосклонна к вам, если на Новый год вы наденете коричневое платье. Материал платья может быть разнообразен: трикотажный, кожаный, сатиновый и тому подобное. В зимнее время делайте ставку на длину миди и длинный рукав, и если празднуете начало года в ресторане, тогда можете выбирать более открытые варианты.

Коричневое трикотажное платье – хит зимы

Коричневое платье на Новый год

Изысканное платье в новогоднюю ночь

На листьях дерева кроме зеленых, в осеннюю пору есть еще и желтые или оранжевые листья, поэтому стоит присмотреться еще и к такому наряду.

Лимонный костюм на Розе Хантингтон-Уайтли

И не забывайте присматриваться к золотистым или серебристым платьям, чтобы привлечь в 2025 году в свою жизнь богатство, процветание и успех.

Жакет металлик на Новый год

Золотистое платье в новогоднюю ночь

Если намерены осуществить в Новом году множество мечтаний и реализовать свой потенциал на полную – приобретите для себя украшения в форме змеи. Это могут быть серьги, кулон или кольцо. Кроме того, новогодний образ надо обязательно завершить украшениями в золоте или серебре.