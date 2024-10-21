Для того, чтобы привлечь в свою жизнь все лучшие события, нужно правильно подобрать наряд, пишет Lady 24. Змея не любит перемен, поэтому ожидать, что жизнь изменится кардинально с ног до головы – не стоит, однако хозяйка года способна подарить богатство, успех и счастье.

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В китайском гороскопе ценят Змею за ее хитрость и мудрость. Она является символом ума и постоянства. В Новом году она принесет нам энергию внутреннего роста, развитие и трансформацию. Змея будет поддерживать всех, кто будет идти вперед к своей цели.

Какой наряд одеть, чтобы притянуть счастье

Самым главным цветом 2025 года станет зеленый, поэтому стоит выбирать разнообразные платья или костюмы в этом цвете или оттенках. Зеленый считается цветом чистоты, роста, процветания и началом чего-то нового.

Эльза Хоск в платье фисташкового оттенка

Костюм в мятном цвете

Зеленый костюм с бахромой

Ярко-салатовый костюм

Зеленое платье на одно плечо

Благодаря тому, что символом года является Деревянная Змея, наряд может содержать оттенки дерева, поэтому кроме зеленого, примерить еще можно коричневое, оранжевое или желтое платье.

Выбирая для себя желтые платья, советуем больше сделать ставку на золотистый оттенок. Если платье будет в камнях, блестках или пайетках, то это может привлечь в жизнь финансовую стабильность, которая будет сопровождать вас весь год.

Золотой цвет всегда отвечал за успех и процветание, впрочем можно еще также примерить серебристые платья, которые также привлекут в жизнь материальные блага.

Чешуя змеи переливается на солнце, поэтому можете дополнить образ красивыми украшениями, которые завершат ваш look и будут сверкать на свету.

Блестящее платье на Новый год

Золотистое платье в новогоднюю ночь

Фрида Аасен в платье с блестками

В общем астрологи говорят, что в 2025 году нас ждет успех и благополучие, однако для этого придется прилагать усилия и сделать от себя все возможное, чтобы выйти на новый уровень.