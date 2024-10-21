Для того, щоб залучити у своє життя всі найкращі події, потрібно правильно підібрати вбрання, пише Lady 24. Змія не любить змін, тому очікувати, що життя зміниться кардинально з ніг до голови – не варто, однак господарка року здатна подарувати багатство, успіх та щастя.

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У китайському гороскопі цінують Змію за її хитрість та мудрість. Вона є символом розуму та постійності. У Новому році вона принесе нам енергію внутрішнього росту, розвиток та трансформацію. Змія буде підтримувати всіх, хто буде йти вперед до своєї цілі.

Яке вбрання одягнути, щоб притягнути щастя

Найголовнішим кольором 2025 року стане зелений, тому варто обирати різноманітні сукні чи костюми в цьому кольорі або відтінках. Зелений вважається кольором чистоти, зростання, процвітання та початком чогось нового.

Ельза Госк у сукні фісташкового відтінку

Костюм у м'ятному кольорі

Зелений костюм з бахромою

Яскраво-салатовий костюм

Зелене плаття на одне плече

Завдяки тому, що символом року є Дерев’яна Змія, вбрання може містити відтінки дерева, тому окрім зеленого, приміряти ще можна коричневе, помаранчеве чи жовте вбрання.

Обираючи для себе жовті плаття, радимо більше зробити ставку на золотистий відтінок. Якщо сукня буде в камінцях, блискітках чи лелітках, то це може привернути у життя фінансову стабільність, яка буде супроводжувати вас увесь рік.

Золотий колір завжди відповідав за успіх та процвітання, втім можна ще також приміряти сріблясті сукні, які також привернуть у життя матеріальні блага.

Луска змії переливається на сонці, тому можете доповнити образ красивими прикрасами, які довершать ваш look та виблискуватимуть на світлі.

Блискуче плаття на Новий рік

Золотиста сукня в новорічну ніч

Фріда Аасен в сукні з блискітками

Загалом астрологи кажуть, що у 2025 році нас чекає успіх та благополуччя, однак для цього доведеться докладасти зусиль та зробити від себе все можливе, щоб вийти на новий рівень.