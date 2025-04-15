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Lady Советы для Lady Идеи стильных образов с пиджаком: сохраняйте и всегда оставайтесь стильными
15 апреля, 10:00
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Идеи стильных образов с пиджаком: сохраняйте и всегда оставайтесь стильными

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Пиджак является универсальным элементом женского гардероба, который можно комбинировать с разными вещами.
  • Трендом последних сезонов является сочетание мужского объемного пиджака с женственными элементами, такими как корсет или бралетт.

Пиджак давно вышел за пределы офисного дресс-кода и стал универсальным элементом женского гардероба. Его можно носить как в повседневной жизни, так и на важные события.

Комбинировать пиджак можно, фактически, с чем угодно. Главное это обращать внимание на детали, пишет 24 Канал.

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Что надеть под пиджак

  1. Рубашку или блузу


С чем можно комбинировать пиджак / Фото Pinterest

Это беспроигрышная комбинация, особенно для офисного стиля или деловых встреч. Выбирай модели из легкой ткани, например, шелка, хлопка или вискозы.

  1. Базовый топ или футболку


С чем можно носить объемный пиджак / Фото Pinterest

Идеально подходит для повседневного или стиля "Smart Casual". Выбирайте однотонные варианты без надписей или с лаконичными принтами.

  1. Гольф


Варианты образов в офис / Фото Pinterest

Отличный вариант для прохладной погоды. Гольф визуально удлиняет шею и создает изящный силуэт.

  1. Платье


Что надеть на свидание / Фото Pinterest

Лучше всего под пиджак надевать варианты из тонких тканей: шелк, атлас, вискоза. Если говорить про силуэт, то стоит обратить внимание на платье-комбинацию или футляр.

  1. Бралет или корсет


Что надеть на встречу с подругами / Фото Pinterest

Тренд последних сезонов – сочетание мужского объемного пиджака и женственного корсета или бралета. Этот вариант выглядит очень стильно и соблазнительно.

Лайфхак! Чтобы подчеркнуть талию, наденьте на пиджак тонкий ремешок.