Стилист Ольга Галушка рассказала некоторые секреты, благодаря которым девушки смогут визуально удлинить силуэт и стать выше, пишет Elle. Этого можно достичь благодаря правильной комбинации одежды в образе.

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Правило соразмерности

Очень важно подбирать одежду, обувь и аксессуары, которые будут соразмерными с пропорциями в теле. Это означает, что если у девушки довольно миниатюрные черты лица и сама она худенькая и маленькая, то стоит выбирать мелкие украшения, а большие и массивные серьги или браслеты лучше обходить. Стилист говорит, что это является золотым правилом стилизации.

Девушкам невысокого роста не совсем подходят сумки-шоперы, а пояс должен быть небольшим. Стоит дополнять свои образы стильной и минималистичной обувью, поскольку сапоги на высокой платформе или каблуках сделают аутфит негармоничным, особенно если они габаритные.



Советы по стилизации вещей невысоких девушек / Фото из инстаграма Адель Бекерник

Правильная посадка по фигуре

Наряд оверсайз является модным, но мешковатую одежду лучше не носить, а сделать ставку на посадке по фигуре. Такие вещи только подчеркнут силуэт и ваши пропорции, а слишком широкие вещи только испортят все.



Советы стилизации вещей для низких девушек / Фото из инстаграма Крис Эллелим

Вертикальные линии в одежде

Ольга Галушка не советует низким девушкам носить вещи с горизонтальными полосками. Их лучше заменить на вертикальные линии. Следует избегать брюк или джинсов с накладными карманами, к примеру карго. Вместо этого стоит выбирать брюки палаццо со стрелкой, которые удлиняют силуэт.



Советы по стилизации вещей невысоких девушек / Фото из инстаграма Черифы Акили

Монохромный образ

Создайте аутфит в одном цвете, который всегда дорого и изысканно выглядит. Лучше не делить фигуру на несколько блоков. Одна цветовая гамма в образе создает эффект удлинения.



Советы стилизации вещей для низких девушек / Фото из инстаграма Бланки Миро

Структурированность

Красивый острый носик в обуви, качественная сумка правильной формы или пальто с четкой линией плеча задают правильный тон образа, поэтому хорошо подчеркнут все выгодные стороны даже девушек низкого роста.



Советы по стилизации вещей невысоких девушек / Фото из инстаграма Ванессы Гонг

Стилист добавила, что любой рост является прекрасным, надо только научиться с ним правильно работать и грамотно стилизовать. Если запомнить несколько этих правил, то образы станут значительно лучше.