Стилістка Ольга Галушка розповіла деякі секрети, завдяки яким дівчата зможуть візуально видовжити силует та стати вищими, пише Elle. Цього можна досягнути завдяки правильній комбінації одягу в образі.

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Правило співрозмірності

Дуже важливо підбирати одяг, взуття та аксесуари, які будуть співрозмірними з пропорціями в тілі. Це означає, що якщо у дівчини доволі мініатюрні риси лиця і сама вона худенька й маленька, то варто обирати дрібні прикраси, а великі та масивні сережки чи браслети краще оминати. Стилістка каже, що це є золотим правилом стилізації.

Дівчатам невисокого зросту не зовсім пасують сумки-шопери, а пояс має бути невеликим. Варто доповнювати свої образи стильним та мінімалістичним взуттям, оскільки чоботи на високій платформі чи підборах зроблять аутфіт негармонійним, особливо якщо вони габаритні.



Поради щодо стилізації речей невисоких дівчат / Фото з інстаграму Адель Бекерник

Правильна посадка по фігурі

Вбрання оверсайз є модним, але мішкуватий одяг краще не носити, а зробити ставку на посадці по фігурі. Такі речі лише підкреслять силует та пропорції, а занадто широкі речі все зіпсують.



Поради стилізації речей для низьких дівчат / Фото з інстаграму Кріс Еллелім

Вертикальні лінії в одязі

Ольга Галушка не радить низьким дівчатам носити речі з горизонтальними смужками. Їх краще замінити на вертикальні лінії. Варто уникати штанів чи джинсів з накладними кишенями, до прикладу карго. Натомість варто обирати штани палаццо зі стрілкою, які видовжують силует.



Поради щодо стилізації речей невисоких дівчат / Фото з інстаграму Черіфи Акілі

Монохромний образ

Створіть аутфіт в одному кольорі, який завжди дорого та вишукано виглядає. Краще не ділити фігуру на кілька блоків. Одна колірна гама в образі створює ефект видовження.



Поради стилізації речей для низьких дівчат / Фото з інстаграму Бланки Міро

Структурованість

Красивий гострий носик у взутті, якісна сумка правильної форми чи пальто з чіткою лінією плеча задають правильний тон образу, тому гарно підкреслять всі вигідні сторони навіть дівчат низького росту.



Поради щодо стилізації речей невисоких дівчат / Фото з інстаграму Ванесси Гонг

Стилістка додала, що будь-який ріст є чудовим, треба лише навчитися з ним правильно працювати та грамотно стилізувати. Якщо запам’ятати кілька цих правил, то образи стануть значно кращими.