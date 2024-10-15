На своем примере актриса демонстрирует, как можно стильно и модно выглядеть в 61 год. Она часто делится фотографиями в интересных образах в своем инстаграме, от которых невозможно отвести взгляд.

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Недавно знаменитость посетила кинофестиваль в Хэмтоне, на котором получила награду за карьерные достижения. Актриса выглядит очаровательно в свои годы, поэтому на собственном примере демонстрирует, как можно роскошно выглядеть на важных событиях в базовых вещах.

Красивый образ Деми Мур

Деми Мур надела трендовый черный пиджак из вельвета с красивыми пуговицами, который выглядел безупречно благодаря приталенному фасону, который этой осенью является актуальным. Такой наряд только подчеркивал стройную талию знаменитости.

На низ звезда надела темно-серую юбку восьмерку из денима длины ниже колен. Образ актриса дополнила базовыми черными туфлями на каблуках с ремешком и минималистичными аксессуарами – серьгами и цепочкой с кулоном.

Деми Мур не любит причесок и заплетенных волос, поэтому всегда выходит в свет с идеально выпрямленными длинными волосами. Звезда является неразлучной со своей собакой Пилаф, поэтому приехала с ней на кинофестиваль.

Чихуахуа путешествует вместе с хозяйкой по миру – она уже множество раз летала в Европу и посетила бродвейские шоу, музеи, открытый чемпионат Франции, Каннский кинофестиваль, открытие художественных выставок и рестораны.

Роскошный образ Деми Мур в Хэмптоне

Женщинам после 60 лет стоит брать пример стилизации вещей у актрисы. В старшем возрасте хорошо смотрятся монохромные образы, особенно в цвете, который никогда не выйдет из моды. Поэтому жакет в сочетании с юбкой – это отличный способ создать роскошный образ для любого момента.