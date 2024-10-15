На своєму прикладі актриса демонструє, як можна стильно та модно виглядати у 61 рік. Вона часто ділиться світлинами в цікавих образах у своєму інстаграмі, від яких неможливо відвести погляд.

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Нещодавно знаменитість відвідала кінофестиваль у Гемтоні, на якому отримала нагороду за кар’єрні досягнення. Акторка має чарівний вигляд у свої роки, тож на власному прикладі демонструє, як можна розкішно виглядати на важливих подіях в базових речах.

Красивий образ Демі Мур

Демі Мур одягнула трендовий чорний піджак з вельвету з красивими ґудзиками, який мав бездоганний вигляд завдяки приталеному фасону, який цієї осені є актуальним. Таке вбрання лише підкреслювало струнку талію знаменитості.

На низ зірка одягнула темно-сіру спідницю восьмиклинку з деніму довжини нижче колін. Образ акторка доповнила базовими чорними туфлями на підборах з ремінцем та мінімалістичними аксесуарами – сережками та ланцюжком з кулоном.

Демі Мур не любить зачісок та заплетеного волосся, тож завжди виходить у світ з ідеально випрямленим довгим волоссям. Зірка є нерозлучною зі своєю собакою Пілаф, тож приїхала з нею на кінофестиваль.

Чихуахуа подорожує разом з господинею світом – вона вже безліч разів літала до Європи та відвідала бродвейські шоу, музеї, відкритий чемпіонат Франції, Каннський кінофестиваль, відкриття художніх виставок та ресторани.

Розкішний образ Демі Мур у Гемптоні

Жінкам після 60 років варто брати приклад стилізації речей в акторки. У старшому віці гарно виглядають монохромні образи, особливо в кольорі, який ніколи не вийде з моди. Тому жакет в поєднанні зі спідницею – це чудовий спосіб створити розкішний образ для будь-якого моменту.