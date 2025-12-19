И так – в этом году можно обойтись не только средствами для бритья. Подборку подготовил 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Смотрите также Новый год 2026: какое животное станет символом года и что надеть в праздничную ночь

Что подарить любимому на Новый год?

Подарок может быть поводом чаще делать паузу и создавать дома свой маленький ритуал уюта.

Для этого достаточно нескольких простых деталей, которые делают чаепитие более особенным, например набор посуды для чайной церемонии.



Набор для чайной церемонии / Коллаж 24 Канала

Если ваш любимый из тех, кто умеет замедлять вечера и ловить настроение в музыке, подарок может быть не просто "полезным".

Виниловый проигрыватель і несколько пластинок – это про теплый звук и маленькую домашнюю традицию, к которой хочется возвращаться снова и снова.



Виниловый проигрыватель / Фото Pexels

Духи – это тот подарок, который будет напоминать о вас ежедневно и легко станет частью его рутины.

Если мужчина имеет любимый аромат, можно просто пополнить запас, а если нет – время для осторожных экспериментов.



Духи для мужчины / Коллаж 24 Канала

Полезно! При выборе мужского парфюма Esquire советует думать не о сложности пирамиды аромата, а о контексте. Отталкивайтесь от ежедневной рутины любимого – чем он занимается, куда чаще всего ходит – и выбирайте запах под эти сценарии. Также стоит обратить внимание на линейки, сделанные "под мужские привычки", то есть практичные и понятные. Еще один нюанс – когда флакон выглядит "полочно", то имеет шанс не потеряться в ящике.

Если он из тех, кто обожает путешествия и может собраться в дорогу за минуту, удобный чемодан или рюкзак станут подходящим вариантом.

Все нужное будет под рукой, ничего не потеряется, а в поездку отправляться станет легче – хоть на уикенд, хоть в долгое путешествие.



Чемодан или рюкзак для путешествий / Фото Pexels

С одеждой угадать действительно бывает сложно, а вот махровый халат – почти беспроигрышная идея, особенно в холодные зимние дни.

Он пригодится после душа или в выходной, когда хочется тепла, уюта и комфорта.



Теплый махровый халат / Фото Pexels

Что не стоит дарить на Новый год?