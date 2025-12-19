І так – цього року можна обійтися не лише засобами для гоління. Добірку підготував 24 Канал із посиланням на Vogue.

Дивіться також Новий рік 2026: яка тварина стане символом року та що одягнути у святкову ніч

Що подарувати коханому на Новий рік?

Подарунок може бути приводом частіше робити паузу й створювати вдома свій маленький ритуал затишку.

Для цього достатньо кількох простих деталей, які роблять чаювання особливішим, як-от набір посуду для чайної церемонії.



Набір для чайної церемонії / Колаж 24 Каналу

Якщо ваш коханий з тих, хто вміє сповільнювати вечори й ловити настрій у музиці, подарунок може бути не бути не просто "корисним".

Вініловий програвач і кілька платівок – це про теплий звук і маленьку домашню традицію, до якої хочеться повертатися знову й знову.



Вініловий програвач / Фото Pexels

Парфуми – це той подарунок, який нагадуватиме про вас щодня й легко стане частиною його рутини.

Якщо чоловік має улюблений аромат, можна просто поповнити запас, а якщо ні – час для обережних експериментів.



Парфуми для чоловіка / Колаж 24 Каналу

Корисно! При виборі чоловічого парфуму Esquire радить думати не про складність піраміди аромату, а про контекст. Відштовхуйтеся від щоденної рутини коханого – чим він займається, куди найчастіше ходить – і обирайте запах під ці сценарії. Також варто звернути увагу на лінійки, зроблені "під чоловічі звички", тобто практичні й зрозумілі. Ще один нюанс – коли флакон виглядає "поличково", то має шанс не загубитися в шухляді.

Якщо він з тих, хто обожнює подорожі й може зібратися в дорогу за хвилину, зручна валіза або наплічник стануть вдалим варіантом.

Усе потрібне буде під рукою, нічого не загубиться, а в поїздку вирушати стане легше – хоч на вікенд, хоч у довгу мандрівку.



Валіза або наплічник для подорожей / Фото Pexels

З одягом вгадати справді буває складно, а от махровий халат – майже безпрограшна ідея, особливо в холодні зимові дні.

Він стане в пригоді після душу чи у вихідний, коли хочеться тепла, затишку й комфорту.



Теплий махровий халат / Фото Pexels

Що не варто дарувати на Новий рік?