І так – цього року можна обійтися не лише засобами для гоління. Добірку підготував 24 Канал із посиланням на Vogue.
Дивіться також Новий рік 2026: яка тварина стане символом року та що одягнути у святкову ніч
Що подарувати коханому на Новий рік?
Подарунок може бути приводом частіше робити паузу й створювати вдома свій маленький ритуал затишку.
Для цього достатньо кількох простих деталей, які роблять чаювання особливішим, як-от набір посуду для чайної церемонії.
Набір для чайної церемонії / Колаж 24 Каналу
Якщо ваш коханий з тих, хто вміє сповільнювати вечори й ловити настрій у музиці, подарунок може бути не бути не просто "корисним".
Вініловий програвач і кілька платівок – це про теплий звук і маленьку домашню традицію, до якої хочеться повертатися знову й знову.
Вініловий програвач / Фото Pexels
Парфуми – це той подарунок, який нагадуватиме про вас щодня й легко стане частиною його рутини.
Якщо чоловік має улюблений аромат, можна просто поповнити запас, а якщо ні – час для обережних експериментів.
Парфуми для чоловіка / Колаж 24 Каналу
Корисно! При виборі чоловічого парфуму Esquire радить думати не про складність піраміди аромату, а про контекст. Відштовхуйтеся від щоденної рутини коханого – чим він займається, куди найчастіше ходить – і обирайте запах під ці сценарії. Також варто звернути увагу на лінійки, зроблені "під чоловічі звички", тобто практичні й зрозумілі. Ще один нюанс – коли флакон виглядає "поличково", то має шанс не загубитися в шухляді.
Якщо він з тих, хто обожнює подорожі й може зібратися в дорогу за хвилину, зручна валіза або наплічник стануть вдалим варіантом.
Усе потрібне буде під рукою, нічого не загубиться, а в поїздку вирушати стане легше – хоч на вікенд, хоч у довгу мандрівку.
Валіза або наплічник для подорожей / Фото Pexels
З одягом вгадати справді буває складно, а от махровий халат – майже безпрограшна ідея, особливо в холодні зимові дні.
Він стане в пригоді після душу чи у вихідний, коли хочеться тепла, затишку й комфорту.
Теплий махровий халат / Фото Pexels
Що не варто дарувати на Новий рік?
До слова, символ 2026 року – Вогняний Кінь, що означає свободу, рух і незалежність. За повір'ями, варто уникати святкових подарунків, що суперечать цим цінностям.
Наприклад, пояси й шарфи, або ж годинники, що у східній традиції символізують завершення або навіть "зворотний відлік".