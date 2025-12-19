Что подарить любимому на Новый год: 5 небанальных идей
- Для создания уюта дома подойдет набор посуды для чайной церемонии или виниловый проигрыватель с пластинками.
- Практичными подарками могут стать духи, удобный чемоданчик для путешествий или махровый халат.
Праздничные подарки для любимого это всегда немного квест: хочется и практично, и с вау-эффектом, и без банальностей. Если же идей не хватает, выручают вещи, добавляющие стиля, впечатлений и комфорта в ежедневных мелочах.
И так – в этом году можно обойтись не только средствами для бритья. Подборку подготовил 24 Канал со ссылкой на Vogue.
Что подарить любимому на Новый год?
Подарок может быть поводом чаще делать паузу и создавать дома свой маленький ритуал уюта.
Для этого достаточно нескольких простых деталей, которые делают чаепитие более особенным, например набор посуды для чайной церемонии.
Набор для чайной церемонии / Коллаж 24 Канала
Если ваш любимый из тех, кто умеет замедлять вечера и ловить настроение в музыке, подарок может быть не просто "полезным".
Виниловый проигрыватель і несколько пластинок – это про теплый звук и маленькую домашнюю традицию, к которой хочется возвращаться снова и снова.
Виниловый проигрыватель / Фото Pexels
Духи – это тот подарок, который будет напоминать о вас ежедневно и легко станет частью его рутины.
Если мужчина имеет любимый аромат, можно просто пополнить запас, а если нет – время для осторожных экспериментов.
Духи для мужчины / Коллаж 24 Канала
Полезно! При выборе мужского парфюма Esquire советует думать не о сложности пирамиды аромата, а о контексте. Отталкивайтесь от ежедневной рутины любимого – чем он занимается, куда чаще всего ходит – и выбирайте запах под эти сценарии. Также стоит обратить внимание на линейки, сделанные "под мужские привычки", то есть практичные и понятные. Еще один нюанс – когда флакон выглядит "полочно", то имеет шанс не потеряться в ящике.
Если он из тех, кто обожает путешествия и может собраться в дорогу за минуту, удобный чемодан или рюкзак станут подходящим вариантом.
Все нужное будет под рукой, ничего не потеряется, а в поездку отправляться станет легче – хоть на уикенд, хоть в долгое путешествие.
Чемодан или рюкзак для путешествий / Фото Pexels
С одеждой угадать действительно бывает сложно, а вот махровый халат – почти беспроигрышная идея, особенно в холодные зимние дни.
Он пригодится после душа или в выходной, когда хочется тепла, уюта и комфорта.
Теплый махровый халат / Фото Pexels
Что не стоит дарить на Новый год?
К слову, символ 2026 года – Огненная Лошадь, что означает свободу, движение и независимость. По поверьям, стоит избегать праздничных подарков, противоречащих этим ценностям.
Например, пояса и шарфы, или часы, что в восточной традиции символизируют завершение или даже "обратный отсчет".
