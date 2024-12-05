Какие украшения и аксессуары подарить женщине на Николая: эти вещи смогут удивить

Уже в ночь с 5 на 6 декабря в наши дома приходит Николай. Даже взрослые ждут этот таинственный праздник, поскольку хотят поразить своих любимых, близких или родных людей. Есть определенная когорта людей, которые докупают подарки в последний день, поэтому мы составили список самых популярных аксессуаров и украшений, которые понравятся каждой женщине.

Мужчине иногда стоит подобрать что-то для женщины, особенно в те моменты, когда ей хочется сделать сюрприз, пишет 24 Канал. Если на поиски остался один день, то у вас есть прекрасная возможность сделать ставку на украшения или аксессуары, которые всегда являются беспроигрышным подарком.

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Сумка-тоут

Эта сумка – вечная классика, которая всегда будет актуальной. Ее отличие от других сумок только в том, что носить ее надо в руках, а не на плече. Однако она более вместительная, поэтому в ней можно поставить все необходимое для себя – от книг до блокнотов.

Силянка

В последнее время в моду вошли силянки – особенно их разновидность – криза, которая одевается поверх жакетов или рубашек. Выглядит это украшение невероятно красиво, хотя для того, чтобы ее создать – придется приложить усилия. Это украшение идеально подходит к вышитым рубашкам.

Минималистичный браслет

Французский Модный дом Cartier известен своими минималистичными браслетами в золотом или серебряном цвете. Этот браслет является самым любимым всех мировых знаменитостей. К самым популярным браслетам принадлежит знаменитый браслет "Гвоздь". Похожие альтернативы можно приобрести в ювелирных магазинах украинских брендов по много более демократичной цене.

Шарф

Приобретите для женщины красивый шарф, который идеально подойдет ей к зимней верхней одежде. Выбирайте длинный шарф, который можно будет хорошо закутать вокруг шеи и вложить вдоль пальто или куртки. Стоит также выбирать шарф такой ширины, чтобы при необходимости его удалось завязать вместо шапки или капюшона.

Часы

Часы на руку являются незаменимым аксессуаром, без которого женщинам не обойтись. Они не только показывают время, но и подчеркивают нашу индивидуальность. Советуем вам присмотреться к серебристым или золотым часам с квадратным циферблатом, поскольку они больше всего в тренде. Впрочем, круглые циферблаты не теряют популярности.

Также можете приобрести красивый кожаный пояс, перчатки, что-то из головных уборов. Среди украшений выбирайте серьги или цепочки в золоте или серебре.