К Черной пятнице все заранее готовятся, поэтому товары получают скидки от 30% до 50%, пишет 24 Канал. Большинство из нас всегда думает о покупках одежды, но забывает о косметике. Для тех, кто не хочет переплачивать, рассказываем о трех основных критериях, на которые надо обратить внимание в Черную пятницу.

Какую косметику лучше покупать в Черную пятницу?

Уходовая косметика

Средства для ухода всегда стоят дороже, чем декоративная косметика, поэтому скидки на них в Черную пятницу станут заметно ощутимыми. Присмотритесь к сывороткам за лицом, кремами для лица и средствами для очищения. С выгодной скидкой можно приобрести кремы для лица с SPF. Даже когда солнца зимой нет, его все равно нужно наносить на кожу.

Harper's Bazaar пишет, что уже с сегодняшнего дня SISTERS запускают скидки до – 40% и розыгрыш подарочного бокса. А с 18 по 30 ноября INSTYTUTUM запускает специальные скидки на свои бестселлеры, поэтому это прекрасная возможность попробовать средства бренда. До 30 ноября будет действовать скидка – 25% на самые популярные средства популярного бренда Medik8.

Профессиональные бренды

Известные бренды редко делают скидки в течение года, поэтому именно в Черную пятницу можно выгодно купить средства. Это могут быть шампуни, маски для лица или продукты для стайлинга.

Наборы и подарочные боксы

В день распродажи можно выгодно приобрести сетовые наборы по приятным ценам. Такая покупка станет особенно приятной, если вы планируете покупать родным или друзьям косметический подарок на праздники.

В Черную пятницу можно обратить внимание и на бренды массмаркета, на которые также может действовать скидка. В зимнюю пору рекомендуется использовать насыщенные кремы для защиты кожи рук от холода и повреждений, пишет In Journal. Именно поэтому советуем присмотреться к нескольким кремам: La Roche-Posay Cicaplast, Neutrogena без запаха, Mixa с керамидами и CeraVe для очень сухих рук.

Какие есть интересные бьюти-новинки?