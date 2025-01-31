Что сделать, чтобы изменить жизнь за месяц: 20 задач, которые вы должны выполнить в феврале

Изменить жизнь за месяц более чем реально. Для этого нужно ежедневно прилагать усилия, чтобы реализовывать свою цель.

Если вы до сих пор не имеете четкого представления, чего именно хотите достичь, нужно изменить фокус внимания. Спросите себя: "как я могу улучшить свою жизнь сейчас?", пишет 24 Канал.

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Что сделать в феврале, чтобы изменить свою жизнь