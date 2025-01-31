Що зробити, аби змінити життя за місяць: 20 завдань, які ви маєте виконати у лютому

Змінити життя за місяць більш ніж реально. Для цього потрібно щоденно докладати зусиль, аби реалізовувати свою мету.

Якщо ви досі не маєте чіткого уявлення, чого саме прагнете досягти, потрібно змінити фокус уваги. Спитайте себе: "як я можу покращити своє життя зараз?", пише 24 Канал.

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Що зробити у лютому, аби змінити своє життя