Как избежать плохого запаха вещей из секонда: 5 действенных методов

Неприятный запах из секонд-хенда возникает из-за санитарной обработки специальными химическими веществами, впрочем избавиться от плохого запаха можно в домашних условиях совсем просто.

Подержанные вещи являются достаточно популярными, поскольку стоят дешево, пишет 24 Канал. В первые дни есть шанс приобрести довольно качественную и фирменную вещь, которая выглядит почти как новая. Единственной проблемой является лишь поразительный запах, который может выдать то, что наряд приобретен на секонде.

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Немалое количество людей сдерживают такие покупки, потому что им не удается избавиться от плохого запаха, однако есть несколько действенных и эффективных способов, поэтому после их применения неприятный аромат исчезнет.

Заморозьте одежду

Приобретенные вещи нужно развесить на свежем воздухе и оставить на всю ночь, а утром поместить в пакет и положить в морозилку на несколько часов. Низкая температура поможет снизить запах и убить бактерии.

После того, как вынете одежду из морозилки, ее можно замочить на несколько часов в горячей воде, а потом постирать в стиральной машинке.

Уксус

Избавить вещи от запаха формальдегида можно с помощью уксуса. Вам понадобится 100 миллиграммов средства, 10 литров воды и 50 граммов соды. Растворите уксус и соду в воде, замочив в растворе вещи на 8 часов или на всю ночь, если они сильно плохо пахнут. После этого прополощите их и постирайте в стиральной машинке. Благодаря уксусу и соде, неприятный аромат можно будет вывести за один раз.



Уксус прекрасно выводит плохой запах из секонда / Фото Pexels

Нашатырный спирт

В 5 литрах воды разбавьте столовую ложку 10% нашатырного спирта. Натуральную вещь замочите в растворе на час, а синтетическую – на 6 часов. После такого замачивания вещи нужно высушить на свежем воздухе в течение нескольких часов, а тогда постирать в стиральной машинке. К ополаскивателю можно добавить несколько капель эфирного масла для хорошего запаха. Этот метод предусматривает замачивание вещей одного цвета.

К слову, если вещи потеряли цвет, то с помощью определенного метода, его можно вернуть. Как вернуть цвет нарядам – читайте в нашем материале.

Ароматизированная морская соль

Удалить плохой запах вещей из секонда может обычная ароматизированная соль. На 5 килограммов вещей понадобится 1 килограмм соли. Замочите наряды из морской соли на 2 часа, а тогда постирайте с помощью обычного стирального порошка. Чтобы избежать изменения цвета, соль нужно использовать без красителей.

Двойная порция порошка

Этот эффективный метод поможет, если запах формальдегида чувствуется, но не является сильно выраженным. В таком случае нужно воспользоваться двойной порцией порошка для стирки. Включите максимальную температуру, которая подходит для типа ткани. После этого воспользуйтесь кондиционером для белья и повесьте одежду сушиться на солнце.