Одежда с плохим запахом создает много неудобств, однако прощаться с нарядом не стоит, поскольку можно воспользоваться народными методами, которые проверили и признали их эффективность, пишет 24 Канал.

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Пищевая сода

Соду нужно добавить к порошку в пропорции 2:1 и засыпать эту смесь в стиральную машину. Если запах очень сильный, тогда вещь можно замочить на ночь в растворе воды и соды, а уже утром просто выполоскать без дополнительной стирки.

Уксус

Кислота, содержащаяся в уксусе, прекрасно расщепляет остатки, которые вызывают неприятные запахи. Нужно смешать часть уксуса с четырьмя частями воды в тазике, погрузить туда одежду на 30 минут. За это время уксус расщепит бактерии, которые вызывают плохой аромат. После этого постирайте вещи в стиральной машине с порошком.

Хозяйственное мыло

Неприятный запах пота хорошо выводит хозяйственное мыло. Нужно затереть им проблемные места и оставить на несколько часов, а потом постирать в стиральной машинке.



Хозяйственное мыло хорошо выводит запах пота / Фото Pexels

Лимон

Убрать запах может сок лимона. Его нужно выжать и развести в небольшом количестве воды и нанести на ткань. После этого вещь нужно высушить на солнце.

Соль

Сделайте солевой раствор, который также прекрасно избавляет от неприятного аромата пота. Столовую ложку соли нужно развести в литре воды, а потом замочить одежду на несколько минут и постирать в стиральной машинке.

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Спирт

Благодаря спирту можно прекрасно убрать плохие запахи с одежды. Разведите спирт с водой в одинаковой пропорции, а потом обработайте проблемные участки и высушите. Стирать вещи после обработки спиртом не нужно.