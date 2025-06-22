Важно своевременно "охлаждаться", чтобы организму становилось легче. Делать это достаточно легко, если знать определенные секреты, пишет 24 Канал.

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Как быстро охладиться

Охладиться можно буквально за несколько минут. Для этого нужно:

Принять холодный душ или ванну – один из самых эффективных способов охлаждения.

Сделать компресс из полотенца (его можно положить на затылок или лоб).

Сделать холодную ванночку для ног (просто поставьте ноги в миску с водой).

Существует предубеждение, что во время жары нужно чрезмерно много пить. На самом деле, необходимо употреблять жидкость умеренно.



Как легко охладиться в жаркую погоду / Фото Pexels

Также нужно помнить, что

вода не должна быть чрезмерно холодной;

пить нужно не много за раз, а часто и маленькими глотками;

пить нужно простую воду, а не сладкую (не стоит также употреблять много алкоголя и кофе, они обезвоживают организм).

Как нужно одеваться в жару

Летом одежда должна быть легкой. Лучше всего выбирать именно светлые цвета. Также важно избегать синтетики, ведь она "парит".



Что делать, чтобы было менее жарко / Фото Pexels

Не стоит забывать и о головных уборах. Особенно важно закрывать голову, когда вы находитесь под активным солнцем.