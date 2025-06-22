Важно своевременно "охлаждаться", чтобы организму становилось легче. Делать это достаточно легко, если знать определенные секреты, пишет 24 Канал.
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Как быстро охладиться
Охладиться можно буквально за несколько минут. Для этого нужно:
- Принять холодный душ или ванну – один из самых эффективных способов охлаждения.
- Сделать компресс из полотенца (его можно положить на затылок или лоб).
- Сделать холодную ванночку для ног (просто поставьте ноги в миску с водой).
Существует предубеждение, что во время жары нужно чрезмерно много пить. На самом деле, необходимо употреблять жидкость умеренно.
Как легко охладиться в жаркую погоду / Фото Pexels
Также нужно помнить, что
- вода не должна быть чрезмерно холодной;
- пить нужно не много за раз, а часто и маленькими глотками;
- пить нужно простую воду, а не сладкую (не стоит также употреблять много алкоголя и кофе, они обезвоживают организм).
Как нужно одеваться в жару
Летом одежда должна быть легкой. Лучше всего выбирать именно светлые цвета. Также важно избегать синтетики, ведь она "парит".
Что делать, чтобы было менее жарко / Фото Pexels
Не стоит забывать и о головных уборах. Особенно важно закрывать голову, когда вы находитесь под активным солнцем.