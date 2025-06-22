Важливо своєчасно "охолоджуватись", аби організму ставало легше. Робити це достатньо легко, якщо знати певні секрети, пише 24 Канал.

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Як швидко охолодитись

Охолодитись можна буквально за декілька хвилин. Для цього потрібно:

Прийняти холодний душ або ванну – один з найефективніших способів охолодження.

Зробити компрес з рушника (його можна покласти на потилицю або лоб).

Зробити холодну ванночку для ніг (просто поставте ноги у миску з водою).

Існує упередження, що під час спеки потрібно надмірно багато пити. Насправді ж, необхідно вживати рідину помірно.



Як легко охолодитися у спекотну погоду / Фото Pexels

Також потрібно пам'ятати, що

вода не має бути надмірно холодною;

пити потрібно не багато за раз, а часто і маленькими ковтками;

пити потрібно просту воду, а не солодку (не варто також вживати багато алкоголю та кави, вони зневоднюють організм).

Як потрібно вдягатись у спеку

Влітку одяг має бути легким. Найкраще обирати саме світлі кольори. Також важливо уникати синтетики, адже вона "парить".



Що робити, аби було менш спекотно / Фото Pexels

Не варто забувати і про головні убори. Особливо важливо закривати голову, коли ви перебуваєте під активним сонцем.