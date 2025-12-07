Как сделать взгляд больше: 5 простых шагов от визажистов
Открытый и несколько "оленьий" взгляд довольно красиво выглядит. Техника увеличения взгляда является эффективным способом привлечь внимание к глазам, поэтому профессиональные визажисты рассказали, как это грамотно сделать.
Голливудские мастера Таша Рейко и Кейт Ли отметили, что увеличение глаз – это не о количестве макияжа, а о балансе света, оттенков и текстур, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
Описанные ниже техники подойдут для тех женщин, у которых небольшие глаза, нависшие веки или круглая или глубокая посадка.
Как визуально увеличить взгляд?
Использование светлого консилера
Консилер визуально способен открыть глаза. Его нужно точечно нанести во внутренние и внешние уголки глаз и под арку брови, чтобы подчеркнуть ее форму. Консилер должен быть легкой текстуры, чтобы не собирался на складках.
Нюдовые и мерцающие тени
Эсперты рекомендуют создавать светлую и равномерную базу. Нанесите нюдовые тени на подвижное веко и добавьте мерцающий акцент во внутренний угол глаза. Такое действие способно мгновенно пробудить взгляд.
Нюдовые тени увеличивают взгляд / Фото Pinterest
Максимально подкрученные ресницы
Подкрученные ресницы – один из ключевых элементов большого взгляда. Чтобы сделать завиток устойчивым, держите щипцы максимально близко к корням держа несколько секунд, а потом нанесите два слоя туши. Лучший результат дает водостойкая тушь.
Использование подводки
Вместо классического черного для верхнего века визажисты советуют использовать мягкие коричневые или светло-серые оттенки. Такой цвет придаст выразительности, не закрывая глаза темным цветом.
Акцентные брови
Густые брови способны уменьшить взгляд, поэтому их лучше укладывать фиксирующим гелем и зачесывать волоски вверх, вместо наполнения темным карандашом.
Визажисты советуют женщинам после 40 лет избегать ярких и блестящих теней, в частности красных и металлизированных, которые могут визуально состарить кожу, пишет She Finds. Рекомендуется использовать матовые нюдовые оттенки, такие как слоновая кость для светлой кожи и мокко для темной, чтобы создать естественный вид.
Какие еще есть интересные советы?
Женщины после 60 лет чаще выбирают короткие стрижки из-за потери объема волос с возрастом. Асимметричный боб, классическое пикси и классический боб – это стрижки, которые омолаживают и легко ухаживают.
Чрезмерное количество пудры и четкий контур глаз могут создать эффект маски и уставшего вида, поэтому лучше использовать жидкие пудры и коричневые тени.
