Как сделать взгляд больше: 5 простых шагов от визажистов

Открытый и несколько "оленьий" взгляд довольно красиво выглядит. Техника увеличения взгляда является эффективным способом привлечь внимание к глазам, поэтому профессиональные визажисты рассказали, как это грамотно сделать.

Голливудские мастера Таша Рейко и Кейт Ли отметили, что увеличение глаз – это не о количестве макияжа, а о балансе света, оттенков и текстур, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Читайте также Макияж, который состарит на 10 лет: ошибки, подчеркивающие возрастные изменения

Описанные ниже техники подойдут для тех женщин, у которых небольшие глаза, нависшие веки или круглая или глубокая посадка.

Как визуально увеличить взгляд?

Использование светлого консилера

Консилер визуально способен открыть глаза. Его нужно точечно нанести во внутренние и внешние уголки глаз и под арку брови, чтобы подчеркнуть ее форму. Консилер должен быть легкой текстуры, чтобы не собирался на складках.

Нюдовые и мерцающие тени

Эсперты рекомендуют создавать светлую и равномерную базу. Нанесите нюдовые тени на подвижное веко и добавьте мерцающий акцент во внутренний угол глаза. Такое действие способно мгновенно пробудить взгляд.



Нюдовые тени увеличивают взгляд / Фото Pinterest

Максимально подкрученные ресницы

Подкрученные ресницы – один из ключевых элементов большого взгляда. Чтобы сделать завиток устойчивым, держите щипцы максимально близко к корням держа несколько секунд, а потом нанесите два слоя туши. Лучший результат дает водостойкая тушь.

Использование подводки

Вместо классического черного для верхнего века визажисты советуют использовать мягкие коричневые или светло-серые оттенки. Такой цвет придаст выразительности, не закрывая глаза темным цветом.

Акцентные брови

Густые брови способны уменьшить взгляд, поэтому их лучше укладывать фиксирующим гелем и зачесывать волоски вверх, вместо наполнения темным карандашом.

Визажисты советуют женщинам после 40 лет избегать ярких и блестящих теней, в частности красных и металлизированных, которые могут визуально состарить кожу, пишет She Finds. Рекомендуется использовать матовые нюдовые оттенки, такие как слоновая кость для светлой кожи и мокко для темной, чтобы создать естественный вид.

Какие еще есть интересные советы?