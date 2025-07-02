Лучшие прически на жаркое лето: вы должны их попробовать

Чтобы чувствовать себя комфортно в жару, нужно подготовиться. Важно не только подбирать правильную одежду, но и уделить внимание прическе.

Именно собранные волосы позволят чувствовать себя максимально комфортно летом. Не стоит ограничиваться классическими хвостом или пучком. Есть гораздо более стильные и легкие в исполнении прически, которые идеально подойдут для лета, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Какую прическу стоит сделать летом

Косы, уходящие в пучок

Эта прическа кажется невероятно сложной для выполнения. На самом же деле ее довольно просто сделать, если четко следовать инструкции.

Для того, чтобы создать такую прическу вам понадобятся только зеркало и несколько резинок. Пара умелых рук и удастся получить такой впечатляющий результат.

Французская коса

Эта коса соответствует нынешнему тренду на легкую небрежность. Благодаря такой прическе вы будете иметь непревзойденный вид.

Лайфхак! Если в такую косу заплести немного влажные волосы, то под конец для у вас будет красивая укладка с легкими волнами.

В гавайском стиле

Зажимы уже несколько лет в тренде. В 2025 году в моду вошел этот аксессуар в виде цветка.

Выглядит такая прическа по-настоящему летней. Это идеальный вариант для того, чтобы собрать волосы как на отдыхе, так и во время прогулок в городе.

Пучок с платком

Эта ретро-прическа снова в тренде. Выполнить ее можно, буквально, за минуту.

Обратите внимание! Вы можете разнообразить такую прическу, заменяя платки.