Именно мама помогает нам сделать первые шаги и познать этот мир. Она точно заслуживает теплых слов от своих детей. Особенно по такому замечательному поводу как День рождения, пишет 24 Канал.

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Варианты поздравлений для мамы с Днем рождения

Моя самая родная мама! В твой День рождения я хочу поблагодарить тебя за каждую бессонную ночь, за твои объятия, что всегда исцеляли, и за любовь, которая никогда не угасает. Ты мой ангел-хранитель! Пусть Бог оберегает тебя, дарит здоровье, спокойствие и счастье. Я невероятно тебя люблю и благодарю судьбу, что именно ты моя мама.

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Самая лучшая моя мама, с Днем рождения тебя! Я каждый день благодарю небеса за то, что имею тебя. Ты всегда была моей опорой и моим другом. Желаю тебе долгих лет жизни, полных счастья, мира и тепла. Пусть твоя улыбка еще много лет согревает наш дом!

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Какой тост сказать маме на День рождения / Фото Pexels

Мамочка, с твоим прекрасным праздником! Спасибо за каждую каплю твоей любви, за теплые объятия и ласку, что греет до сих пор. Желаю, чтобы твои глаза всегда сияли счастьем, а душа была наполнена спокойствием. Пусть все самое лучшее возвращается к тебе сторицей!

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Мама, твой день это еще один повод сказать, как я тебя ценю. Пусть твой дом будет наполнен смехом, уютом и добром, которое ты даришь каждому. Спасибо, что учишь меня любить и прощать. Будь счастлива, моя дорогая!

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Мама, я хочу, чтобы ты знала: твое тепло, твоя забота и твоя любовь – это то, что держит меня в самые трудные минуты. Ты моя опора, мой пример и моя гордость. Желаю тебе всего самого лучшего, а главное – здоровья и душевного уюта. С Днем рождения!

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Варианты сообщений для мамы на День рождения / Фото Pexels

Моя дорогая мама, в твой праздник желаю тебе света, добра и безграничной радости. Ты для меня символ силы, мудрости и нежности. Пусть судьба бережет тебя и дарит только приятные неожиданности. Я горжусь тобой! Обнимаю!

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Мама, в этот день хочется обнять тебя крепче всех на свете. Твоя доброта, безграничная любовь и терпение это то, что делает меня лучшим человеком. Спасибо тебе за все, что ты сделала для меня. Пусть в твоем сердце царит покой, а в душе – гармония!

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Моя дорогая мамочка, поздравляю тебя с Днем рождения! Пусть все твои мечты исполнятся, а слезы появляются только от счастья. Здоровья тебе, силы и искренней любви от всех, кто тебя ценит. Люблю!

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Поздравления своими словами маме на День рождения / Фото Pexels

Мама, твоя любовь как солнце: всегда согревает, даже когда ее не видно. В День рождения хочу пожелать тебе, чтобы все мечты сбывались, а сердце никогда не знало тревог. Спасибо за твои молитвы, добрые слова и поддержку, которая со мной всегда. Ты – мой ангел. Люблю тебя!

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Мамочка, поздравляю тебя с Днем рождения! Я всегда помню о твоей поддержке, даже тогда, когда все кажется безнадежным. Пусть твое сердце никогда не знает боли, а глаза светятся от радости. Желаю тебе только светлых моментов и неиссякаемой любви!