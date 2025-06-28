Саме мама допомагає нам зробити перші кроки та пізнати цей світ. Вона точно заслуговує на теплі слова від своїх дітей. Особливо з такого чудового приводу як День народження, пише 24 Канал.

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Варіанти привітань для мами з Днем народження

Моя найрідніша мамо! У твій День народження я хочу подякувати тобі за кожну безсонну ніч, за твої обійми, що завжди зцілювали, і за любов, яка ніколи не згасає. Ти мій ангел-охоронець! Нехай Бог оберігає тебе, дарує здоров'я, спокій і щастя. Я неймовірно тебе люблю і дякую долі, що саме ти моя мама.

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Найкраща моя мамо, з Днем народження тебе! Я кожного дня дякую небесам за те, що маю тебе. Ти завжди була моєю опорою і моїм другом. Бажаю тобі довгих років життя, повних щастя, миру та тепла. Нехай твоя посмішка ще багато років зігріває наш дім!

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Який тост сказати мамі на День народження / Фото Pexels

Мамочко, з твоїм прекрасним святом! Дякую за кожну краплю твоєї любові, за теплі обійми й ласку, що гріє досі. Бажаю, щоб твої очі завжди сяяли щастям, а душа була наповнена спокоєм. Нехай усе найкраще повертається до тебе сторицею!

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Мамо, твій день це ще один привід сказати, як я тебе ціную. Нехай твій дім буде наповнений сміхом, затишком і добром, яке ти даруєш кожному. Дякую, що вчиш мене любити і прощати. Будь щаслива, моя дорога!

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Мамо, я хочу, щоб ти знала: твоє тепло, твоя турбота і твоя любов – це те, що тримає мене в найважчі хвилини. Ти моя опора, мій приклад і моя гордість. Бажаю тобі всього найкращого, а головне – здоров'я і душевного затишку. З Днем народження!

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Варіанти повідомлень для мами на День народження / Фото Pexels

Моя дорога мамо, у твоє свято бажаю тобі світла, добра й безмежної радості. Ти для мене символ сили, мудрості й ніжності. Нехай доля береже тебе і дарує тільки приємні несподіванки. Я пишаюся тобою! Обіймаю!

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Мамо, в цей день хочеться обійняти тебе міцніше за всіх на світі. Твоя доброта, безмежна любов і терпіння це те, що робить мене кращою людиною. Дякую тобі за все, що ти зробила для мене. Нехай у твоєму серці панує спокій, а в душі – гармонія!

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Моя люба мамочко, вітаю тебе з Днем народження! Хай усі твої мрії здійсняться, а сльози з'являються тільки від щастя. Здоров'я тобі, сили і щирої любові від усіх, хто тебе цінує. Люблю!

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Привітання своїми словами мамі на День народження / Фото Pexels

Мамо, твоя любов як сонце: завжди зігріває, навіть коли її не видно. У День народження хочу побажати тобі, щоб усі мрії збувалися, а серце ніколи не знало тривог. Дякую за твої молитви, добрі слова і підтримку, яка зі мною завжди. Ти – мій янгол. Люблю тебе!

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Мамусю, вітаю тебе з Днем народження! Я завжди пам'ятаю про твою підтримку, навіть тоді, коли все здається безнадійним. Нехай твоє серце ніколи не знає болю, а очі світяться від радості. Бажаю тобі тільки світлих моментів і невичерпної любові!