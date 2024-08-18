Что стоит успеть сделать до этого времени, чтобы не казалось, что жизнь идет мимо, рассказываем дальше.

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Самостоятельное путешествие

Путешествия – лучший источник впечатлений. Но самостоятельные – это совершенно новый опыт, который бросает вызов каждому.

Хотя бы раз в жизни стоит попробовать это, чтобы почувствовать собственную ответственность и научиться доверять себе и своим решениям.

Спортивные соревнования

Прежде чем исполнится 30 лет, стоит научиться получать удовольствие от спорта. А сделать это можно, участвуя в соревнованиях.

Имея над чем работать ежедневно, легче будет не забросить занятия, а спорт станет более веселым и полным смысла.

Поиск наставника

Найти наставника – это, безусловно, то, что стоит сделать к 30-летию. От других людей, которые уже проходили подобное, можно многому научиться, поэтому стоит подыскать для себя кого-то, кто в профессиональном, финансовом или вообще жизненном плане, станет важной ролевой моделью.

Новые навыки

Процесс обучения никогда не должен прекращаться. Возраст до 30 лет – отличное время, чтобы приобретать новые навыки в различных сферах.

Не важно, будут ли это профессиональные умения, или что-то более приближенное к хобби, весь опыт может стать полезным.

Серьезное отношение к здоровью

С взрослением ценность здоровья становится все более ощутимой, поэтому период до 30 лет – хорошее время, чтобы начать вырабатывать полезные привычки и заботиться о своем физическом и ментальном состоянии.

Борьба со страхами

Делая то, что пугает, мы укрепляем уверенность в себе и осознаем, можем гораздо больше, чем представляем.

Получить такой опыт до 30 лет – очень ценно, ведь вызовов в жизни будет только больше и важно уметь справляться с ними.

Инвестирование

Инвестирование с раннего возраста позволит взять под контроль свои финансы и позаботиться о собственном будущем.

Изучайте эту тему и общайтесь с людьми, которые могут помочь в вопросе инвестирования, и ваша 30-летняя версия будет невероятно за это благодарна.

Развитие осознанности

Осознанность предполагает много вещей, но наиболее распространенными практиками, которые ее развивают, являются медитации, йога и дыхательные упражнения.

Начать путь к этому важно как можно раньше, чтобы жизнь была наполнена теми событиями, которые вы будете выбирать самостоятельно, опираясь на собственные ценности.

Изучение языков

Изучение нового языка – это одна из тех вещей, которые многие ставят себе цель, но не начинают воплощать. И это зря.

Найдите время на это до 30 лет и выучите хотя бы один дополнительный язык. Это откроет для вас дополнительные возможности, даст новый взгляд на культуру и позволит общаться с большим кругом людей.

Регулярное очищение пространства

В течение жизни важно научиться прощаться с тем, что вам больше не нужно. Начните это делать как можно проще, избавляясь от старых вещей, отдавая их на благотворительность, и регулярно освобождая место для нового.