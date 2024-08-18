10 вещей до 30 лет: что обязательно стоит успеть сделать до этого возраста
Источник:Hack Spirit
Некоторые люди считают, что жизнь начинается в 30. Однако до этого времени она также может быть не менее насыщенной.
Что стоит успеть сделать до этого времени, чтобы не казалось, что жизнь идет мимо, рассказываем дальше.
К теме "Жизнь имеет гораздо больше смысла": женщина прожила почти 2000 дней в доме на колесах
Самостоятельное путешествие
Путешествия – лучший источник впечатлений. Но самостоятельные – это совершенно новый опыт, который бросает вызов каждому.
Хотя бы раз в жизни стоит попробовать это, чтобы почувствовать собственную ответственность и научиться доверять себе и своим решениям.
Спортивные соревнования
Прежде чем исполнится 30 лет, стоит научиться получать удовольствие от спорта. А сделать это можно, участвуя в соревнованиях.
Имея над чем работать ежедневно, легче будет не забросить занятия, а спорт станет более веселым и полным смысла.
Поиск наставника
Найти наставника – это, безусловно, то, что стоит сделать к 30-летию. От других людей, которые уже проходили подобное, можно многому научиться, поэтому стоит подыскать для себя кого-то, кто в профессиональном, финансовом или вообще жизненном плане, станет важной ролевой моделью.
Новые навыки
Процесс обучения никогда не должен прекращаться. Возраст до 30 лет – отличное время, чтобы приобретать новые навыки в различных сферах.
Не важно, будут ли это профессиональные умения, или что-то более приближенное к хобби, весь опыт может стать полезным.
Серьезное отношение к здоровью
С взрослением ценность здоровья становится все более ощутимой, поэтому период до 30 лет – хорошее время, чтобы начать вырабатывать полезные привычки и заботиться о своем физическом и ментальном состоянии.
Борьба со страхами
Делая то, что пугает, мы укрепляем уверенность в себе и осознаем, можем гораздо больше, чем представляем.
Получить такой опыт до 30 лет – очень ценно, ведь вызовов в жизни будет только больше и важно уметь справляться с ними.
Инвестирование
Инвестирование с раннего возраста позволит взять под контроль свои финансы и позаботиться о собственном будущем.
Изучайте эту тему и общайтесь с людьми, которые могут помочь в вопросе инвестирования, и ваша 30-летняя версия будет невероятно за это благодарна.
Развитие осознанности
Осознанность предполагает много вещей, но наиболее распространенными практиками, которые ее развивают, являются медитации, йога и дыхательные упражнения.
Начать путь к этому важно как можно раньше, чтобы жизнь была наполнена теми событиями, которые вы будете выбирать самостоятельно, опираясь на собственные ценности.
Изучение языков
Изучение нового языка – это одна из тех вещей, которые многие ставят себе цель, но не начинают воплощать. И это зря.
Найдите время на это до 30 лет и выучите хотя бы один дополнительный язык. Это откроет для вас дополнительные возможности, даст новый взгляд на культуру и позволит общаться с большим кругом людей.
Регулярное очищение пространства
В течение жизни важно научиться прощаться с тем, что вам больше не нужно. Начните это делать как можно проще, избавляясь от старых вещей, отдавая их на благотворительность, и регулярно освобождая место для нового.