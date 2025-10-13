Укр Рус
13 октября, 16:16
3

Неожиданный фаворит осени: цвет джинсов, который покорил всю Европу

Юлия Турелык
Некоторые модницы охотно выбирают для себя белые джинсы или брюки даже в осенне-зимнюю пору. И если выбор белого цвета раньше был исключением, то сейчас такие джинсы считаются номером один.

Все чаще девушки начали добавлять джинсы белого цвета в свой гардероб, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Действительно, образы с белыми джинсами выглядят свежее и интереснее, поэтому являются хорошей альтернативой привычным для нас синим или голубым брюкам.

Как модно выглядеть в белых джинсах?

Белые джинсы – универсальная вещь, потому что легко сочетаются с любыми вещами в самых разнообразных цветах. Носить джинсы можно с кроссовками и бомберами в будние дни и стилизовать с рубашками, пальто и сапогами на каблуках в выходные.

Стилисты подобрали несколько лучших аутфитов, в которых красовались недавно блогеры. Все они состоят из белых джинсов в основе образа, поэтому повторить их достаточно просто.

Белая футболка, джинсы и пальто

Финский инфлюенсер Йоханна Писпа создала базовую комбинацию вещей на основе белой футболки, джинсов прямого кроя и серо-коричневого длинного пальто. Девушка довершила аутфит модной длинной сумкой, которая точно уже есть в виш-листах многих модниц.


Модный образ на осень / Фото из инстаграммы Йоханны Писпы

Белая футболка, джинсы и тренч

Британская инфлюенсерка Мэрилин Каземакс примерила для прогулки по Лондону белую футболку в сочетании с белоснежными джинсами, а сверху надела бледно-желтое пальто. Свой интересный аутфит она довершила вьетнамками, а в октябре вместо такой обуви можно надеть туфли или сапоги.

Замшевая куртка и белые джинсы     

Британская модница Анна Ньютон примерила еще один хит осени – коричневую замшевую куртку, надев под низ серый свитер с белыми мешковатыми джинсами. Ее аутфит довершили сапоги на низком каблуке.

Жакет, свитер на поясе и джинсы

Шведская модница Иоганна Лагер белые мешковатые джинсы соединила с серым жакетом-оверсайз, белой футболкой и полосатым красным свитером, который завязала вокруг талии. Такой образ выглядел свежо и интересно.

Украинская стилистка в своем инстаграме рассказала о еще нескольких трендовых джинсов на осень. По ее словам, джинсы с широкими штанинами в размере оверсайз остаются на пике популярности. Также в моде будут джинсы с декоративными элементами. Всегда уместными будут классические прямые джинсы, с подворотами, джинсы-клеш и подковы.

На какие еще джинсы обратить внимание?

  • Популярными остаются широкие джинсы, темный деним, джинсы со стрелками, прямые джинсы и модели с миксом фактур.

  • Каждый из этих стилей предлагает уникальные элементы, такие как накладные карманы, контрастные швы или сочетание разных тканей.

