Неочікуваний фаворит осені: колір джинсів, який підкорив всю Європу
- Білі джинси стали популярними в Європі та вважаються універсальною річчю, що легко поєднується з різними кольорами та стилями.
- Стилісти рекомендують кілька стильних образів з білими джинсами, зокрема з пальтами, куртками та жакетами.
Деякі модниці залюбки обирають для себе білі джинси чи штани навіть в осінньо-зимову пору. Та якщо вибір білосніжного кольору раніше був виключенням, то зараз такі джинси вважаються номером один.
Все частіше дівчата почали додавати джинси білого кольору у свій гардероб, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Справді, образи з білими джинсами виглядають свіжішими й цікавішими, тож є гарною альтернативою звичним для нас синім чи блакитним штанам.
Читайте також У моду вривається новий колір джинсів: їх обирають всі інстаграм-модниці
Як модно виглядати в білих джинсах?
Білі джинси – універсальна річ, бо легко поєднуються з будь-якими речима в найрізноманітніших кольорах. Носити джинси можна з кросівками й бомберами в будні дні й стилізувати з сорочками, пальтами й чоботами на підборах у вихідні.
Стилісти підібрали кілька найкращих аутфітів, у яких красувалися нещодавно блогери. Усі вони складаються з білих джинсів в основі образу, тож повторити їх досить просто.
Біла футболка, джинси та пальто
Фінська інфлюенсерка Йоханна Піспа створила базову комбінацію речей на основі білої футболки, джинсів прямого крою й сіро-коричневого довгого пальта. Дівчина довершила аутфіт модною довгою сумкою, яка точно вже є у віш-лістах багатьох модниць.
Модний образ на осінь / Фото з інстаграму Йоханни Піспи
Біла футболка, джинси та тренч
Британська інфлюенсерка Мерилін Каземакс приміряла для прогулянки Лондоном білу футболку в поєднані з білосніжними джинсами, а зверху одягнула блідо-жовте пальто. Свій цікавий аутфіт вона довершила в’єтнамками, а в жовтні замість такого взуття можна одягнути туфлі чи чоботи.
Замшева куртка і білі джинси
Британська модниця Анна Ньютон приміряла ще один хіт осені – коричневу замшеву куртку, одягнувши під низ сірий светр з білими мішкуватими джинсами. Її аутфіт довершили чоботи на низьких підборах.
Жакет, светр на поясі та джинси
Шведська модниця Йоганна Лагер білі мішкуваті джинси поєднала з сірим жакетом-оверсайз, білою футболкою та смугастим червоним светром, який зав’язала навколо талії. Такий образ виглядав свіжо й цікаво.
Українська стилістка у своєму інстаграмі розповіла про ще кілька трендових джинсів на осінь. За її словами, джинси з широкими штанинами в розмірі оверсайз залишаються на піку популярності. Також в моді будуть джинси з декоративними елементами. Завжди доречними будуть класичні прямі джинси, з підворотами, джинси-кльош та підкови.
Трендові джинси на осінню пору: дивіться відео
На які ще джинси звернути увагу?
Популярними залишаються широкі джинси, темний денім, джинси зі стрілками, прямі джинси та моделі з міксом фактур.
Кожен з цих стилів пропонує унікальні елементи, такі як накладні кишені, контрастні шви або поєднання різних тканин.
Часті питання
Чому білих джинсів стало більше в гардеробах дівчат?
Білі джинси виглядають свіжо й цікаво, що робить їх гарною альтернативою звичним синім або блакитним джинсам.
Які стилі носіння білих джинсів рекомендуються?
Білі джинси можна носити з кросівками й бомберами в будні дні або стилізувати з сорочками, пальтами і чоботами на підборах у вихідні.
Які інші модні джинси актуальні на осінь?
На осінь залишаються популярними джинси з широкими штанинами в розмірі оверсайз, джинси з декоративними елементами, класичні прямі джинси, джинси-кльош та джинси з підворотами.