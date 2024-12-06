Pantone определил главный цвет 2025 года: подборка нарядов в цвете шоколадного мусса

Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2025 года. Им стал "Мокко мусс". Цвет представили в креманке, который очень напоминает шоколадное мороженое. Ранее компания представляла яркие или нежные цвета, впрочем на этот раз сделала ставку на оттенок, который ближе к классике.

Девушки любят следовать тенденциям, поэтому непременно выбирают для себя вещи, которые представляют дизайнеры или такой ведущий игрок моды, как институт цвета Pantone, пишет 24 Канал.

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Для того, чтобы быть в тренде и создавать красивые вещи в оттенке шоколадного мусса, предлагаем узнать интересные образы, которые с легкостью можно повторить. И для того, чтобы составить целостный просто стильный или монохромный аутфит, советуем узнать, какие же именно вещи стоит для себя приобрести.

Подборка будет состоять из зимних вещей, чтобы вы сразу в этом сезоне имели возможность уже начать одевать эти наряды и комбинировать между собой. Какую одежду приобрести в цвете Pantone Mocha Mousse – смотрите далее.

Кашемировый свитер

Свитер из кашемира в шоколадном оттенке – идеальная база для зимнего времени года. Он относится к классике, поэтому удачно сочетается с любыми вещами: джинсами, лосинами или юбкой.



Актуальные вещи в шоколадных оттенках / Фото Pinterest

Трикотажное платье

Зимой нам не обойтись без теплого трикотажного платья, которое хорошо сочетается с ботинками челси. Советуем выбирать свободные варианты платья, которые не будут обжимать тело.



Актуальные вещи в шоколадных оттенках / Фото Pinterest

Шуба

Эта верхняя одежда всегда будет оставаться в моде, а шоколадный оттенок идеально подходит для такой верхней одежды. Советуем делать ставку на короткую или длинную шубу из экомеха. Они могут быть короткими, удлиненными или вообще в варианте макси.



Актуальные вещи в шоколадных оттенках / Фото Pinterest

Пуховик

Такой вариант верхней одежды является настоящей базой, без которой нам не обойтись в холодное время. Если базовые черные или праздничные белые пуховики вам немного надоели, то советуем обратить внимание на красивые шоколадные варианты. Такой пуховик станет выгодным капиталовложением на несколько лет.



Актуальные вещи в шоколадных оттенках / Фото Pinterest

Сумка

Очень популярными в этом году есть замшевые сумки, впрочем материал не любит мокрой погоды, поэтому для снежной поры года такая сумка не совсем подходит, хотя коричневая замша – это номер 1 среди всех вариантов на эту пору. В качестве альтернативы советуем выбрать базовую кожаную модель, которая прекрасно подойдет к пальто, дубленкам или изысканным шубам.



Актуальные вещи в шоколадных оттенках / Фото Pinterest

В материале собраны лишь несколько вариантов наряда, впрочем диапазон выбора – чрезвычайно велик. Вы можете выбрать в шоколадном оттенке гольф, лонгслив, брюки палаццо, шапку с шарфом и еще много других вещей.