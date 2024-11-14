Маникюр на 2025 год: названы топовые цвета, которые полюбят все девушки

До Нового 2025 года осталось совсем немного, так что пора уже узнать не только тренды в одежде, но и окунуться в beauty-сферу. Специалисты уже определили цвета, которые будут актуальны в будущем году, поэтому с радостью делимся ими с вами.

О трендовых цветах nail-мастера узнают из Недель моды также, поскольку анализируют маникюр моделей, которые дефилируют по подиуму, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Уже начиная с декабря, вы можете выбирать для себя цвета маникюра, которые будут в моде в 2025 году.

Сапфир

Такие насыщенно синие ногти уже успела поносить Хейли Бибер. Цвет яркий и однозначно привлекает к себе внимание. Он имеет глянцевый блеск и некий космический эффект, который идеально сочетается с любым зимним нарядом.



Трендовый маникюр на 2025 год / Фото Pinterest

Espresso

Оттенок горького шоколада станет одним из самых любимых маникюров для девушек в новом году, поскольку все кофейные оттенки имеют невероятный вид на ногтях. Такой маникюр прекрасно подходит для зимнего сезона, поскольку имеет универсальный нейтральный подтон и глубокую насыщенность.

Полупрозрачный розовый полупрозрачный маникюр

Девушки, которые обожают нюд, могут немного отойти от него и отдать предпочтение полупрозрачному розовому. Он выглядит хрупко и прекрасно подходит для светлых зимних вещей. Кстати, такой оттенок лака любит носить Марго Робби.

Пурпурный

Приглушенный оттенок спелого винограда или эффектный аметистовый цвет – это что-то интересное и очень красивое. Это трендовая альтернатива классическому красному, который точно будет акцентным в вашем образе.

Cherry mocha

В новом году нам не обойтись без сочетания темного коричневого и бургунди. Глубокий вишневый цвет идеально смотрится на коротких или длинных ногтях.