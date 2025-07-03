Омолаживающие цвета для женщин после 60 лет: одежда, которая прекрасно освежает

Женщины в старшем возрасте особое внимание уделяют своему внешнему виду, поэтому им стоит присмотреться не только к прическам, которые визуально омолаживают, но и к цветам нарядов, которые способны отминусовать несколько лет.

Эксперт по цветам Кейт Смитт знает все о цветовых сочетаниях, проигрышные и выигрышные комбинации, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. По ее словам, есть несколько оттенков, которые способны уменьшить возраст женщины, освежить ее вид и придать современности.

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Красный

Стилист рекомендует выбирать различные оттенки красного. Это может быть малиновый, ягодный или фуксия. Эксперт приняла во внимание образы Хиллари Клинтон и отметила, что платья и костюмы в красных цветах делали ее значительно моложе и красивее.

Черный

Большинство старших женщин боятся темного цвета, поскольку считают, что он их старит, однако при правильной стилизации образ имеет все шансы хорошо выглядеть. Тем более, что черный – это классика, которая никогда не выходит из моды. В качестве альтернативы можно выбрать темно-синий или угольно-серый оттенок.

Бирюзовый

Цвет не является сильно популярным, но придает хорошего сияния любому оттенку кожи. Платья, блузы и костюмы в этом оттенке способны омолодить на 10 лет.

Голубой

Почему старшие женщины обходят голубой цвет в своих образах, однако стилист советует выбирать футболки, платья, костюмы или сумки в изысканном оттенке, поскольку он имеет невероятный освежающий эффект.

Чтобы не перегрузить образ, сочетайте описанные цвета с классическими нюдовыми оттенками, или создавайте образ в одном цвете, ведь монохром имеет достаточно дорогой и изысканный вид.

К слову, мы рассказали, как нужно мелироваться старшим женщинам. Эти советы помогут тем, у кого есть седина.