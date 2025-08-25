Топовые цвета, которые мы будем носить всю осень: увидите их первыми
- Трендовые цвета осени: фиолетовый, шалфейно-зеленый, горчично-желтый, томатно-красный.
- Каждый из этих цветов хорошо сочетается с базовыми вещами и подходит для разных случаев.
Конец лета - лучшее время для просмотра трендовых новинок. Стилисты выделили четыре цвета, которые станут самыми популярными в осеннюю пору. Они хорошо работают в монохроме и в сочетании с базовыми вещами.
В вещах нескольких оттенков мы проведем несколько месяцев, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. В моде этой осенью будут ведущими цветами сезона фиолетовый, шалфейно-зеленый, горчично-желтый и томатно-красный.
Какие цвета будут в моде осенью?
Фиолетовый
Нежный цвет легко сочетается с нейтральными цветами – кремовыми оттенками (вязаные свитера, юбки или атласные платья). Носить фиолетовый можно на повседневную жизнь или для официальных выходов.
Шалфейно-зеленый
В предыдущие сезоны мы носили оливково-зеленый оттенок, а уже осенью в моду войдет мягкий и приглушенный цвет шалфея. Цвет красиво будет смотреться на осенних куртках, брюках или трикотажной одежде. Стилисты говорят, что вещи получат изысканный и свежий вид.
Горчично-желтый
В 2025 году длительное время царил в моде сливочно-желтый цвет, а теперь появляется в тренде горчичный оттенок. Выбирайте его для любых вещей на осеннюю пору.
Красный
Советуем обратить внимание снова на красный цвет, который этой осенью незаметно подкрался к предыдущим трендовым оттенкам. Дизайнеры не могут распрощаться с ярким цветом, который идеально дополнит осенний аутфит.
