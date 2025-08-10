Актуальными продолжат оставаться капри, в моду войдут многослойные браслеты и принт в обновленный горошек, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Подобранные вещи подойдут к туфлям или сапогам.

Какие вещи будут в тренде осенью?

Капри

Осенью брюки капри снова будут в моде. Этот низ хорошо сочетается с коротким тренчем и туфлями на каблуке с ремешком. Также капри хорошо стилизуются с жакетом и босоножками, или мюлями с острым носком.



Трендовая вещь на осень / Фото из инстаграма JILL WALLACE

Браслеты-банглы

Такой аксессуар станет хитом сезона. Стилисты советуют их носить в несколько слоев и не бояться наслаивать. Эти украшения добавляют образу завершенности, поэтому носите их с мини-платьями или эффектными топами без бретелек.

Принт в горошек

Осенью принт горошек возвращается в обновленном варианте. Красиво будет смотреться юбка в горошек с кожаным блейзером, или юбка в длине макси с майкой.

Пояс-шарф

В этом году шелковый платок интегрировал с головы и шеи до талии. Модницы завязывают его сбоку, чтобы добавить образу легкости. Вещь хорошо сочетается с майкой, свободными брюками, джинсами и тому подобное.

Брюки Аладдини

Именно эти штаны стали самым неожиданным возвращением. Они легкие, объемные и интересно смотрятся с различными топами и рубашками.

