Актуальними продовжать залишатися капрі, в моду увійдуть багатошарові браслети та принт в оновлений горошок, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Підібрані речі пасуватимуть до туфель чи чобіт.

Які речі будуть в тренді восени?

Капрі

Восени штани капрі знову будуть в моді. Цей низ гарно поєднається з коротким тренчем й туфлями на підборах з ремінцем. Також капрі добре стилізуються з жакетом та босоніжками, чи мюлями з гострим носком.



Трендова річ на осінь / Фото з інстаграму JILL WALLACE

Браслети-бангли

Такий аксесуар стане хітом сезону. Стилісти радять їх носити в кілька шарів та не боятися нашаровувати. Ці прикраси додають образу завершеності, тому носіть їх з мінісукнями чи ефектними топами без бретелей.

Принт в горошок

Восени принт горошок повертається в оновленому варіанті. Красиво виглядатиме спідниця в горошок зі шкіряним блейзером, чи спідниця в довжині максі з майкою.

Пояс-шарф

Цього року шовкова хустина інтегрувала з голови та шиї до талії. Модниці зав’язують її збоку, щоб додати образу легкості. Річ добре поєднується з майкою, вільними штанами, джинсами тощо.

Штани Аладдіни

Саме ці штани стали найнеочікуванішим поверненням. Вони легкі, об’ємні та цікаво виглядають з різними топами та сорочками.

