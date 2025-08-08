Уже через несколько недель мы сможем перейти с вьетнамок и сандалий на акцентную обувь, которая удачно завершит образ, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Обувь на осень довольно интересная, поэтому каждый сможет найти что-то интересное для себя.

Какая обувь будет в моде осенью 2025?

Открытые пальцы ног

Обувь с открытыми пальцами ног была в моде в 80-х годах, а в этом сезоне вернулась в новой интерпретации. Дизайнеры переосмыслили классическую обувь и добавили ей немного шика.



Трендовая обувь на осень / Фото Who What Wear

Атласная обувь

Дизайнеры все чаще начали оглядываться в прошлое и начали волну элегантного стиля. Среди самых популярных тканей есть атлас, обувь из которого станет ключевым этой осенью.



Трендовая обувь на осень / Фото Who What Wear

Экзотика

На подиуме в этом году были заметными элегантные и изысканные вещи. Чаще всего выполненные с тиснением экзотических элементов. Можно выбирать обувь под кожу крокодила, аллигатора или змеи. Это могут быть туфли или сапоги до колен.



Трендовая обувь на осень / Фото Who What Wear

Острый носок

Уже много лет острый носок не выходит из моды, поэтому советуем добавлять туфли в классическом черном, вишневом, кремовом или другом цвете.



Трендовая обувь на осень / Фото Who What Wear

Обувь с украшениями

Стилисты рекомендуют обращать внимание на жемчужины, мини-броши, банты, цветочные аппликации и тому подобное. Такая обувь выглядит очень женственно.



Трендовая обувь на осень / Фото Who What Wear

К слову, костюмная жилетка является универсальной вещью, которая придает образу элегантности и подходит для различных случаев. Ее можно носить с любой перечисленной обувью.