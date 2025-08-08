Вже за кілька тижнів ми зможемо перейти з в’єтнамок та сандалей на акцентніше взуття, яке вдало довершить образ, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Взуття на осінь доволі цікаве, тож кожен зможе знайти щось цікаве для себе.

Яке взуття буде в моді восени 2025?

Відкриті пальці ніг

Взуття з відкритими пальцями ніг було в моді у 80-х роках, а цього сезону повернулося в новій інтерпретації. Дизайнери переосмислили класичне взуття й додали йому трохи шику.



Трендове взуття на осінь / Фото Who What Wear

Атласне взуття

Дизайнери все частіше почали озиратися в минуле й започаткували хвилю елегантного стилю. Серед найпопулярніших тканин є атлас, взуття з якого стане ключовим цієї осені.



Трендове взуття на осінь / Фото Who What Wear

Екзотика

На подіумі цього року були помітними елегантні та вишукані речі. Найчастіше виконані з тисненням екзотичних елементів. Можна обирати взуття під шкіру крокодила, алігатора чи змії. Це можуть бути туфлі чи чоботи до колін.



Трендове взуття на осінь / Фото Who What Wear

Гострий носок

Вже багато років гострий носок не виходить з моди, тому радимо додавати туфлі в класичному чорному, вишневому, кремовому чи іншому кольорі.



Трендове взуття на осінь / Фото Who What Wear

Взуття з прикрасами

Стилісти рекомендують звертати увагу на перлини, міні-брошки, банти, квіткові аплікації тощо. Таке взуття виглядає дуже жіночно.



Трендове взуття на осінь / Фото Who What Wear

До слова, костюмна жилетка є універсальною річчю, яка додає образу елегантності та підходить для різних випадків. Її можна носити з будь-яким переліченим взуттям.