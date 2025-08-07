Вони чудово підходять в спекотну пору року та можуть стати гарним доповненням до верху та взуття, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Фахівці вже встигли розповісти про 5 моделей штанів, які найкраще пасуватимуть всім цього літа.
Які штани носити цього літа?
Штани з високою талією
Костюмні штани прямого крою зі струмливої тканини ідеально підходять для міських образів. Вільний силует штанів та легка текстура здатні забезпечити комфорт в будь-який спекотний день. Стилісти радять носити штани з красивим топом та підборами, чи базовою футболкою й кросівками.
Шовкові штани
Влітку чудовим варіантом стануть шовкові штани. Вони добре підходять для спекотних днів, додаючи нотки вишуканості та елегантності. Для щоденних прогулянок штани треба можна носити з базовою майкою, а на вечір з корсетом.
Лляні штани
Найкращою літньою тканиною вважається льон. Легкі лляні штани пропускають повітря та чудово підходять до створення легких та базових образів. З лляними штанами гарно виглядають сорочки, блузи, футболки, майки та топи. Розслаблений образ можна створити завдяки в’єтнамкам та солом’яній сумці.
Піжамні штани
Зручна тканина з домашнього одягу плавно перейшла до елементу гардероба, який приміряють для літніх виходів. Бавовняні піжамні штани є досить легкими для літа й приємними до тіла. Найчастіше піжамні штани носять з сорочкою оверсайз та топом.
До слова, костюмна жилетка є універсальною річчю, яка додає образу елегантності та підходить для різних випадків. Її можна носити з будь-якими переліченими штанами.