Вони чудово підходять в спекотну пору року та можуть стати гарним доповненням до верху та взуття, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Фахівці вже встигли розповісти про 5 моделей штанів, які найкраще пасуватимуть всім цього літа.

Читайте також З чим носити бермуди, щоб вони не вкорочували зріст: зверніть увагу

Які штани носити цього літа?

Штани з високою талією

Костюмні штани прямого крою зі струмливої тканини ідеально підходять для міських образів. Вільний силует штанів та легка текстура здатні забезпечити комфорт в будь-який спекотний день. Стилісти радять носити штани з красивим топом та підборами, чи базовою футболкою й кросівками.

Шовкові штани

Влітку чудовим варіантом стануть шовкові штани. Вони добре підходять для спекотних днів, додаючи нотки вишуканості та елегантності. Для щоденних прогулянок штани треба можна носити з базовою майкою, а на вечір з корсетом.

Лляні штани

Найкращою літньою тканиною вважається льон. Легкі лляні штани пропускають повітря та чудово підходять до створення легких та базових образів. З лляними штанами гарно виглядають сорочки, блузи, футболки, майки та топи. Розслаблений образ можна створити завдяки в’єтнамкам та солом’яній сумці.

Піжамні штани

Зручна тканина з домашнього одягу плавно перейшла до елементу гардероба, який приміряють для літніх виходів. Бавовняні піжамні штани є досить легкими для літа й приємними до тіла. Найчастіше піжамні штани носять з сорочкою оверсайз та топом.

До слова, костюмна жилетка є універсальною річчю, яка додає образу елегантності та підходить для різних випадків. Її можна носити з будь-якими переліченими штанами.