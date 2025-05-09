Этот цвет волос поможет скрыть старение и морщины: женщины начнут сиять

Женщины в старшем возрасте с помощью прически пытаются скрыть недостатки, поэтому выбирают определенные стрижки или цвета волос, которые омолаживают и маскируют их морщины. Специалисты рассказали об определенных оттенках, которые дают действительно впечатляющий результат.

С возрастом цвет лица становится тусклее, а на кожном покрове появляются неровности, которые подчеркивают морщины, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Цвета волос, что омолаживают

Чем старше становится человек, тем больше лицо начинает терять жир, а это приводит к впалости на щеках. Из-за истончения кожи снижается ее эластичность, поэтому морщины становятся заметнее.

К слову! Есть несколько причесок и стрижек, которые придают лишнего возраста. Их лучше избегать и не делать старшим женщинам. Больше об этом в материале.

Отсутствие ухода за кожей может сделать человека еще старше. Также на общий вид влияет и цвет волос.

Правильно підібраний колір волосся привертає увагу та робить образ довершеним краще, ніж будь-який аксесуар. Серед крем-фарб Avena вдасться легко знайти ідеальний відтінок, що не лише гарно підкреслить риси обличчя, а й збереже здоров'я та природний блиск волосся.

Эксперты рекомендуют в старшем возрасте красить волосы в карамельный, медовый или золотистый оттенок. Эти цвета способны прекрасно скрыть ранние морщины 40-летних женщин. Указанные оттенки смягчат тон кожи и придадут естественной теплоты.



Цвета волос, которые омолаживают / Фото Pinterest



Цвета волос, которые омолаживают / Фото Pinterest



Цвета волос, которые омолаживают / Фото Pinterest

Кроме того, визуально омолодить женщину могут светлые оттенки, но эксперты предостерегают от платинового блонда, потому что цвет имеет неестественный вид и может сделать бледное лицо.



Цвета волос, которые омолаживают / Фото Pinterest

Лучше выбирать тонкие кремовые оттенки на несколько тонов светлее естественного цвета или добавить медового, золотого или карамельного блонда. От резких темных тонов стоит отказаться, поскольку они только старят. Также не совсем уместен яркий цвет волос, особенно на женщинах после 50 лет.