Три оттенка волос, которые мгновенно старят на 10 лет: избегайте их любой ценой

Перед Новым годом многим из нас хочется освежить прическу и изменить цвет волос, поэтому молодые девушки или женщины постарше прибегают к окрашиванию. Новый цвет волос способен освежить и омолодить, а неправильно выбранный оттенок – мгновенно состарит.

Чтобы перед праздниками не испортить себе настроение, стоит узнать о цветах, которые не стоит выбирать женщинам после 40 лет, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу колористки Ирины Моравской.

Какие цвета волос портят вид?

Некоторые цвета непреднамеренно добавляют лишних лет жизни, подчеркивают усталость или недостатки кожи. Перед зимним перевоплощением лучше знать, каких тонов избегать.

Черный с синим подтоном

Такое решение является самым рискованным. По словам колористки, холодный глубокий тон совсем не освежает. Цвет делает контуры лица жесткими и подчеркивает даже едва заметные морщины. Образ получится очень строгим и визуально будет добавлять несколько лет.

Холодный блонд и пепельный оттенок

Женщинам с длинными, пористыми и вьющимися волосами не стоит выбирать пепельный или ледяной оттенок. На такой структуре волос холодный пигмент кажется тусклым, матовым и лишенным блеска. Кроме того, такой оттенок может конфликтовать с теплым тоном кожи, создавая впечатление уставшего лица.

Баклажановые и вишневые оттенки

Еще одной ловушкой среди оттенков являются глубокие фиолетово-вишневые цвета. Колористка не советует их выбирать зрелым женщинам и молодым девушкам. Баклажановый сразу добавляет лишнего возраста, а вишневый делает черты лица тяжелее.

Какие цвета не стоит использовать: смотрите видео

А вот теплые шоколадные оттенки волос омолаживают, добавляя лицу легкость и свет, а также уменьшают тени, которые подчеркивают усталость, пишет City Magazine. Оттенок мокко-мус и другие теплые шоколадные тона являются универсальными, подходя как для светлой, так и для более темной кожи, создавая эффект густых и ухоженных волос.

