Каждая заслуживает этот парфюм: 5 цветочных ароматов, которые любят женщины

Девушки любят хорошо пахнуть. Это не только улучшает их настроение и делает немного увереннее в себе, но и создает особый шлейф аромата, который потом все идентифицируют исключительно с определенным человеком. Женщины обожают несколько невероятных духов, запах которых превосходит все ожидания.

Для невероятного вида стоит иметь эффектную харизму, красивый внешний вид и баночку духов, которые станут одной из лучших инвестиций в ваш гардероб, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

Читайте также Сводит с ума: мужчины назвали самый привлекательный в мире женский аромат

Выбранные нами духи вызывают только приятные эмоции, поэтому точно вам понравятся. Они известные, с невероятным запахом и в красивом флаконе.

Chanel N°5 Eau de Parfum

Этот цветочный аромат наполнен альдегидами, жасмином, нероли и сандаловым деревом. Именно этот парфюм является одним из самых известных ароматов бренда за все времена. Это настоящий классический цветочный аромат, который после себя оставляет невероятный шлейф.



Лучшие цветочные ароматы / Фото Pinterest

Kilian Love, Don't Be Shy

Аромат состоит из цветов апельсина, ванили, сочного зефира, жимолости, амбры и нероли. Пахнет парфюм невероятно вкусно, поэтому его хочется наносить на тело еще и еще. Покупатели отмечают, что аромат довольно стойкий, а запах держится в течение 8 часов. Парфюм является достаточно легким для летнего использования.



Лучшие цветочные ароматы / Фото Pinterest

Armani Sì Passione

Основные ноты аромата состоят из груши, розового перца, грейпфрута, ананаса, розы, жасмина, ванили и кедра. По словам покупателей, после приобретенного аромата они получают очень много комплиментов.



Лучшие цветочные ароматы / Фото Pinterest

Chanel Gabrielle

Ключевые ноты наполнены жасмином, цветком апельсина, туберозой и иланг-илангом. Запах является насыщенным и элегантный и подойдет всем женщинам, которые любят цветочные запахи. Аромат напоминает цветущий луг с теплым океанским бризом.



Лучшие цветочные ароматы / Фото Pinterest

Chanel Chance Eau Tendre

В основные ноты входит грейпфрут, айва, розы, белый мускус. Многие покупатели именно этот парфюм называют любимым от Chanel. Основным преимуществом является то, что запах держится на коже весь день.

Лучшие цветочные ароматы / Фото Pinterest

Недавно мы рассказывали о 5 мужских парфюмов, которые сведут с ума девушек. Каждый аромат имеет уникальную композицию с сочетанием цитрусовых, древесных и пряных нот, что делает их привлекательными как для мужчин, так и для женщин, которые ищут подарок.